【新股IPO】內地物聯網濠暻科技第二度申請來港主板上市

新股不斷，內地5G物聯網解決方案提供商濠暻科技已第二度向港交所遞交來港上市申請，該公司早於今年４月第一次申請上市，但已於10月底過期失效，然後於10月31再度遞交申請，獨家保薦人為中國平安資本。

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截至5月底止，集團收益按年增56.2%至8290萬元人民幣，其中5G相關收入按年跌三成至5100萬元，收入佔比為61.5%；純利按年增66.6%至1050萬元。公司指，現時已完成93個物料網解決方案項目，其中18個為5G專網解決方案，並銷售336個庫存單位的通信設備。專利方面，目前共擁有92項實用新型專利、80項著作權、17項發明專利及兩項工業專利。而研發部門有47名研發專業人員，佔員工總數的58%。

集資所得，預計將用作進一步研發以改良5G專網解決方案、招聘5G研發人才及業務開發人員；研發工業物聯網應用技術（WLAN），以及一般營運資金等用途。

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記者：張以正