【SONY業績】索尼上季多賺24%　日圓貶值推升銷售　上調全年度業績指引

▲ 索尼上季多賺24% 日圓貶值推升銷售 上調全年度業績指引

Sony索尼公布截至9月底止第二財季業績，日圓貶值推動銷售，上季銷售按年升16%至2.8萬億日圓，若按固定滙率計，銷售約升1%。淨利潤升24%至2640億日圓。

期內，遊戲及網絡業務銷售按年升7207億日圓，按年升約12%，主因滙率影響的貢獻達939億日圓，但經營利潤則跌49%至421億日圓，主因遊戲軟件開發及收購相關成本上升。

上季PlayStation®5出售了約330萬部，與去年同期相同，較首財季則增加約90萬部。

而音樂、圖像、娛樂及科技與服務的分部銷售均按年上升，滙率因素也是推升收入的主因，僅金融服務的收入跌17%至3045億日圓。

Sony上調2022財年業績指引，預期銷售為11.6萬億日圓，淨利潤為8400億日圓，較7月預測調升了1%及5%。同時，遊戲及網絡業務、音樂、圖片、娛樂及科技與服務的分部收入預期均有所調升。其中，預計遊戲及網絡業務收入為3.6萬億日圓，主因滙率及PS5加價令主機銷售上升，但經營利潤則調低至2250億日圓。

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編輯：袁諾曦