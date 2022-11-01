大灣區青年發展促進會就職典禮、「大灣區青年學業就業創業置業方向」 問卷 調查發佈暨大灣區青年機遇與未來論壇 

▲ 香港青年企業在大灣區發展策略成功案例分享論壇(左起：張彥南、鍾奇峰、呂力君、尤金港、譚麗時)

為配合習近平主席提到「要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難」，大灣區青年發展促進會早前進行了「大灣區青年學業/就業/創業/置業方向」問卷調查，由 2022 年 8 月 16 日 至 10 月 15 日向 18 - 40 歲的受訪者收集了 1077 份問卷，旨在了解大灣區城市青年人對四業發展機會的看法、對自身城市的評價以及未來動向。大灣區青年發展促進會於 2022 年 10 月 23 日 10:00 – 12:00 假香港會議展覽中心進行問卷調查結果、論壇及就職典禮。活動當日政制及內地事務局副局長胡健民先生 MH, JP、中央政府駐港聯絡辦青年工作部二級巡視員張國來先生作為主禮嘉賓、嘉賓包括大灣區青年發展促進會首席會務顧問黎達生先生 MH, JP、大灣區青年發展促進會首席會務顧問徐小龍先生 MH、 立法會議員陳家珮女士 MH、立法會議員林素蔚女士、立法會議員容海恩女士 JP、香港青年聯會主席楊政龍先生、 廣東省青聯常委、勵志教育中心總幹事楊學霖先生及廣東省青聯常委、 融科控股集團首席營運官李荔女士，另外亦邀請了以下嘉賓進行大灣區青年機遇與未來論壇分享其在大灣區的機遇。

▲ 大灣區青年發展促進會首屆就職典禮全體委員及會友

1. 東薈華創文化 MCN 創辦人 / 亞太數字經濟協會會長 - 鍾奇峰先生

2. 麗晶教育集團董事 - 張彥南先生

3. 卡司智創總經理 - 尤金港先生

4. 路邦科技有限公司聯合創辦人呂力君先生

5. 香港菁英會副主席 - 黃進達先生 JP 同場亦有舉行大灣區青年發展促進會就職典禮，活動吸引超過 120 人到場參觀。

問卷調查結果發現:

1. 大部分受訪者歡迎在大灣區學業就業創業置業。

2. 學業方面，就業機會(40%)是最吸引到灣區升學的因素，珠海、廣州、深圳、中山是教學質素評價最高的城市。

3. 就業方面，2/3 受訪者認為前景是最吸引到灣區工作的因素，深圳、珠海、中山是工作吸引程度評價最高的城市。

4. 創業方面，過半數受訪者認為人脈是最吸引到灣區創業的因素，深圳、珠海、中山是創業吸引程度評價最高的城市。

5. 置業方面，近半數受訪者認為樓市升值潛力是最吸引到灣區置業的因素，近半數受訪者認為樓市升值潛力是最吸引到灣區置業的因素，其次是居住環境珠海、中山是置業吸引程度評價最高的城市。

6. 受訪者心目中珠海、廣州、深圳、中山是優質灣區城市，香港中規中矩，澳門評價最低。

▲ 大灣區青年發展促進會主席譚麗時女士分享「大灣區青年學業/就業/創業/置業方向」問卷調查結果

大灣區青年發展促進會主席譚麗時小姐指出，希望青年人作多方嘗試了解不同 9+2 的政策，勇敢落戶大灣區。試過透過後天努力尋找自己興趣完成浸會大學的人工智能及傳媒碩士，在香港成功創業還獲得政府的資助到大灣區發展。起步差的青少年更應勇敢向前尋求興趣發展自己的一片天。她提及大灣區發展潛力非常大，亦有很多投資源甚至投資者，青年人以香港的優勢發展大灣區。

▲ 就職典禮主禮嘉賓致辭: 政制及內地事務局副局長胡健民 MH, JP

政制及內地事務局副局長胡健民 MH, JP 提及在 10 月 22 日結束的中共二十大有關大灣區的發展方向，在未來 10 年大灣區將會成為國內最具發展潛力的地區。近這 3 年因疫情香港不能與內地通關，政制及政制及內地事務局辦事處收到很多不少家庭、公司關於未能夠通關的求助個案。同時，知道有很多青年人對回大灣區發展有興趣，但一直未能與內地通關，青年人要相信國家的防疫能力，希望大家忍耐，對中央及政府要有信心。

中央政府駐港聯絡辦青年工作部部長張志華指出，中央政府駐港聯絡辦青年工作部部長張志華謹代表香港中聯辦青年工作部對大灣區青年發展促進會的各位創會理事會表示由衷的祝賀。 他分享到習主席在二十大報告中指出青年強，則國家強，從而寄語香港青年人要懷抱夢想，腳踏實地，立志做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮斗的新時代好青年。並勉勵大灣區青年發展促進會學習二十大精神，關愛青年，持續推動青年發展，解決他們在學業、就業、置業、創業的實際困難，為他們的成長成才創造更多機會，幫助更多青年出彩圓夢。會持續幫助香港青年人學業、就業、置業、創業等四大方向發展，積極融合國家發展大局。

▲ 就職典禮主禮嘉賓致辭: 中央政府駐港聯絡辦青年工作部部長張志華

關於《大灣區青年發展促進會》

由一群從事創意文化和創新科技的青年專才和青年創業家組成。透過不同活動連接大灣區，提供更多到位的支援。她們亦會為基層青年、學生提供實習和就業機會，透過不同培訓、交流、學習及提供實習機會幫助他們開拓發展從而培養他們成為下一代積極公民貢獻社會，同時亦讓青年人開闊眼界、了解內地的最新發展情況，鼓勵他們積極參與大灣區建設，從而創造更大的發展空間發揮所長。

（特約）