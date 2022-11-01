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原業主睇淡後市累減530萬 凱滙兩房1070萬蝕沽

股樓投資 16:32 2022/11/01

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二手市場氣氛不明朗，觀塘新晉大型屋苑凱滙錄蝕讓成交，原業主睇淡後市，擴大減價空間，獲同屋苑租客垂青，把握機會上車做業主。

利嘉閣鮑允中表示，凱滙3座高層L室，單位實用面積約592方呎，屬兩房連儲物室間隔，外望內園景。原業主今年初以約1,600萬元放盤，因應市況在6月及9月份減價分別200萬元，加上近期本港股市急挫，最終降價至1,070萬元交吉售出，先後累減達530萬元，折合實用面積呎價約18,074元。新買家為凱滙租客，一直心儀屋苑環境舒適，交通四通八達，於是透過利嘉閣真盤源平台搜尋屋苑放盤，聯絡本行代理睇樓後，議價一周決定入市。據了解，原業主於2019年初斥資約1,293.56萬元購入單位，持貨接近4年，帳面虧損約223.56萬元。

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 凱滙 利嘉閣 觀塘

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