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【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成

股樓投資 17:02 2022/11/01

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花旗發表中國互聯網行業研究報告，認為中資科網股近期股價明顯調整，市場關注宏觀不確定性持續上升，包括通脹擔憂和人民幣貶值，以及美國大型互聯網下修了第三季及第四季指引。該行認為，在經濟軟著陸的情境下，即內地GDP明年增長6.5%的話，或上調中資科網股的盈利預測19%，惟這種情況看起來「愈來愈遙不可及」（increasingly out of reach）。

花旗予中資科網股最新投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
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另一個情況，即經濟硬著陸的情境下，該行將大削對明年中資科網股的盈利預測。若明年中國GDP增速降至1.5%，該行對中資科網股的盈利預測將下調40%，而市場普遍預期將下調39%。該行表示，若撇除現金及投資組合基礎下，阿里巴巴（09988）、京東（美﹕JD）、騰訊控股（00700）及百度（美﹕BIDU）估值吸引，即使在熊市情境下，估值仍將接近歷史低點。

同場加映﹕【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

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記者：郭秀慧

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港股 美股 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 花旗銀行 目標價 京東（美：JD） GDP 大行報告 騰訊控股（00700）

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