【室內設計】33年樓齡大翻新 98萬改造三房兩廳兩廁單位

不少人在新居入伙後都會選擇對單位進行重新裝修，今期《精明裝修》介紹的單位為位於荃灣區南部，已有33年樓齡的海濱花園，為了翻新單位用作自住用途，業主找來博凱室內設計有限公司（AMPLE INTERIOR DESIGN LIMITED）協助完成裝修。

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單位有3人居住，三房兩廁兩廳，實用面積達665平方呎，連同安裝隔音玻璃鋁窗、冷氣等額外支出，整個工程花費約98萬元，歷時4個月。

設計師Jerry表示是次裝修的重點在於迎合及平衡家庭不同成員的風格及喜好，故此單位在設計風格上採用了「過渡風」。通過現代與復古混搭，揉合古典的優雅及現代的簡潔，以舒適感平衡古風，帶出舒適及柔和的感覺。而單位大門亦特意用了型格的黑鋼門框，亦能令設計在整體感覺上更顯氣派。

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設計師了解到戶主的性格較為熱情好客，而且家庭成員眾多，每逢大時大節都有大量的聚餐需求，因此單位在廚房的裝修上下了一番苦工。設計師特意把廚房改成半開放式設計，並將所有電器改為嵌入式設計，以加強空間的利用。廚房地磚方面則採用復古花磚，中西結合同時保持實用及美觀，並利用由廚房伸延至飯廳的曲尺廚櫃起視野連接的作用。最後在大廳方面，則以簡單的設計，及大量地採用白色色調，以保留足夠的空間及光綫為主要設計目的。

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150組電掣極花心思

考慮到全屋有大量電器，有大約150組的電掣，因為成為裝修設計上的一大難點，設計師亦因此在計算電箱出綫排位、每組綫的容量分配以及電掣的位置上面花費了大量心力。此外由於戶主家庭人數眾多，因此在單位在廳、房間隔方面需要作出不少巧思。為了保留每個家庭成員的私人空間，設計師利用隱藏門的方法進行間隔，在確保滿足不同成員的風格喜好之餘，亦能保證每間房有足夠的儲物空間。

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值得一提的是單位在兩個廁所上採用了不同的設計，一個採用溫泉風呂式浸缸，而另一個則企缸設計，每個家庭成員都可以各取所好、洗滌身心。

裝修費用：

清拆項目：7萬元 水電項目：18萬元 泥水項目：16萬元 油漆項目：7萬元 木工項目：12萬元 傢俬項目：25萬元 鋁窗項目：9萬元 冷氣項目：4萬元 總計：98萬元

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