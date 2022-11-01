【綠色行動】Mastercard夥本地教育機構Kids' Gallery　推動兒童早期教育可持續發展

▲ Mastercard旗下的「Priceless Planet Coalition」聯盟，一直與全球商戶、金融科技公司和銀行合作，推動植樹造林的工作。（Priceless Planet Coalition）

Mastercard旗下的「Priceless Planet Coalition」聯盟，一直與全球商戶、金融科技公司和銀行合作，透過不同活動和籌款集資，進行植樹造林的工作。Mastercard宣布，香港創意教育機構Kids' Gallery成為該聯盟的新成員，並將一同推動兒童早期教育的可持續發展。

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Kids' Gallery創辦人何苗春暉表示，是次合作有助培養未來領袖建立環保意識。Kids' Gallery除會推動數碼化服務，包括電子支付及無紙化舉措，為家長創造一個更便利的可持續體驗外，也會向Coalition捐款支持植樹造林的願景。

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為支持Coalition的環保理念，Kids' Gallery也將舉辦不同的環保藝術項目，例如在現成物品上加入回收物料的自由藝術創作，讓學生可以參與討論如何盡量利用材料以免浪費。另外，亦鼓勵高年級的同學參與有關全球變暖和氣候變化的討論。

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責任編輯：陳卓賢