【帶你睇盤】屯門臨海地標私樓　高層兩房叫價520萬

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【美股焦點】 曾批Tesla存欺騙文化 華爾街大空頭Jim Chanos再警告：Tesla估值建於信念之上 將臨現實考驗
樓價持續下跌，各區平盤湧現，吸引部分投資者及買家入市。今次祥益地產介紹的屋苑為屯門邁亞美海灣。屋苑雖然並非位於屯門市中心，但勝在沿海而建，不少單位享海景，加上屋苑鄰近輕鐵站及巴士站。
放盤單位為邁亞美海灣2座高層B室，實用面積450平方呎，兩房間隔，現叫價520萬元。從代理相片可見，單位有企理裝修。
|放盤單位
|邁亞美海灣2座高層B室（物業編號：AN232583）
|實用面積
|450平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|520萬元
|賣點
|企理即住、可做九按、環境舒適、配套齊全、升值潛力可觀
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢