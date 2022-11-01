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【帶你睇盤】屯門臨海地標私樓　高層兩房叫價520萬

股樓投資 17:43 2022/11/01

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樓價持續下跌，各區平盤湧現，吸引部分投資者及買家入市。今次祥益地產介紹的屋苑為屯門邁亞美海灣。屋苑雖然並非位於屯門市中心，但勝在沿海而建，不少單位享海景，加上屋苑鄰近輕鐵站及巴士站。 

放盤單位為邁亞美海灣2座高層B室，實用面積450平方呎，兩房間隔，現叫價520萬元。從代理相片可見，單位有企理裝修。 

    點擊圖片放大
    +8
    +7
放盤單位 邁亞美海灣2座高層B室（物業編號：AN232583）
實用面積 450平方呎
間隔 兩房
叫價 520萬元
賣點 企理即住、可做九按、環境舒適、配套齊全、升值潛力可觀

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3Ua3Q9i

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 邁亞美海灣 放盤 祥益地產

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