【帶你睇盤】屯門臨海地標私樓　高層兩房叫價520萬

樓價持續下跌，各區平盤湧現，吸引部分投資者及買家入市。今次祥益地產介紹的屋苑為屯門邁亞美海灣。屋苑雖然並非位於屯門市中心，但勝在沿海而建，不少單位享海景，加上屋苑鄰近輕鐵站及巴士站。

放盤單位為邁亞美海灣2座高層B室，實用面積450平方呎，兩房間隔，現叫價520萬元。從代理相片可見，單位有企理裝修。

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放盤單位 邁亞美海灣2座高層B室（物業編號：AN232583） 實用面積 450平方呎 間隔 兩房 叫價 520萬元 賣點 企理即住、可做九按、環境舒適、配套齊全、升值潛力可觀

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