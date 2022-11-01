【騰訊700】騰訊南非大股東Naspers與中信集團齊否認悉售騰訊股權傳聞

▲ 【騰訊700】騰訊南非大股東Naspers否認悉售股權予中信集團

騰訊 （00700） 大股東、南非Naspers集團子公司Prosus發表聲明，否認出售其持有的騰訊全部股權予中信集團，並重申對騰訊的長期前景仍有信心。中信集團亦表示，傳聞不實，並無相關計劃。

騰訊今日升一成，報227.4元，成交額達172億元。

Prosus表示，就媒體公司「亞洲科技」（Asian Tech Press）文章稱，中信集團正組團與Naspers談判以收購其持有的全部騰訊股份一文，表明該文是 純屬臆測 ，不符合事實。

Prosus現持有騰訊28%的股份，按當前價格計算，價值逾700億美元。 Prosus表示， 繼續實施其今年6月宣布的開放式股票回購計劃，公司正打算逐步減持股份，為股票回購計劃提供資金。

Naspers和Prosus董事會 重申對騰訊的長期前景仍有信心，並 繼續相信股票回購計劃符合兩者及其各自股東的最佳利益。

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編輯：姚卓然