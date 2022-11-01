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【2022稅貸戰】中銀香港稅貸息最低1.68厘 優惠延至今年底

16:10 2022/11/01

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中銀香港剛把稅貸延優惠至今年底。

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雖然大部份銀行仍未正式推出個人稅務貸款，但今年爆冷搶頭炮的中銀香港 （02388） ，原本於昨天（10月31日）截止的分期「易達錢」稅季貸款，剛順延至今年底。這中資發鈔行的最低稅貸息為1.68厘，以其網站用貸款額300萬元作舉例說明，且按還款期12個月計，為8間市場參與者第4平。

稅貸戰漸入直路，至今暫有8間金融機構已出擊，當中以騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及高領資本有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank）的1.17厘為全城最低息，緊接其後是大新 （02356） 的1.18厘，東亞 （00023） 以1.32厘打入平霸榜3甲列。

8行出招應戰 稅貸息最低1.17厘【下一頁

稅貸為無抵押貸款，無論經濟興衰，素來是大小銀行激鬥連場的戰線。以今年港元1年的定期存款息率計，港銀提供的存息動輒有4至5厘，冠全城更達5.1厘，可是，傳統銀行提供的稅貸息卻只得1.71厘至2.07厘，凸顯競爭激烈，業界不惜在牌面上蝕本吸客，尤其力搶高端的優質新客戶，冀交叉銷售理財產品。

難怪業界每年既打價格戰，又各出奇招大鬥法，搶攻稅貸客，今年以花旗向合資格客戶獎現金券1萬元，為傳統銀行中最豪；若把「財仔」計在內，大眾財務也以1萬元超市禮券誘客。大新針對疫後港人作報復式旅遊，以機票里數獎賞作餌，符條件者可兌換4張ANA日本來回經濟客位機票。

專家提醒稅貸客4大注意

然而，專家提醒消費者4大注意，以免闖誤區中伏，包括：

（1）息率計法各異：再舉稅貸息最平的富融為例，1.17厘已包含75折減息券。要是不計此優惠，同樣是借貸100萬元及12個月還款期，稅貸息是1.56厘；而減息券所提供的折扣，將按客戶的實際提款額及還款期數而定。

同樣，東亞的1.32厘亦計及1000元的現金回贈；反觀，中銀香港的1.68厘是不包括現金回贈。

（2）超平息限制多：過往有「殺價王」之稱的大新，今年的稅貸息為1.18厘，但貸款額介乎1萬元至10萬元（其網站以借7.5萬元作舉例說明），以1年還款期計，且須成功登記或持有出糧戶口等綑綁式服務。

（3）拖長還款期息率愈高：銀行爭相標榜低息，但是否最抵借須審視附帶條款，例如花旗以借款150萬元及1年期計，最低稅貸息為1.78厘。但其網站顯示，若借10萬元以18個月攤還，息率為35.78厘；而東亞對超越36個月或以上的稅貸，當私人分期貸款，息率貴一大截，假設借80萬元以1年還款的最低息是1.32厘，攤長至24個月的息率是2.08厘，3年計當私貸息是5.13厘，5年計更達6.24厘。

（4）忌當槓桿借平錢炒股：稅貸息一般較私貸息低，以往精明族盡借作備用資金，如孖展炒股等。縱使10月股災月剛過去，今天（11月1日）恒指勁彈700多點；可惜，不少股票已較高位腰斬，倘借貸過度，只令每月還息負擔驟增，隨時得不償失。何況第3季本港GDP收缩4.5%，遠遜預期，慎防年關難過，打工仔易借未必易還。

順帶一提，由渣打香港 （02888） 牽頭、香港電訊 （06823） 、電盈 （00008） 及Trip.com參股的虛銀Mox Bank，雖未有明確指推出稅貸，但其「即時借」計劃以「輕鬆交稅」等字眼，市料搶攻綠色炸彈客，以50萬元及60個月還款期計，最低息僅0.85厘。

若手頭未必太鬆動者，又打算置業做樓宇按揭或承造車按等其他借錢信貸服務，假如稅貸長達5年，期間或對個人的信貸紀錄有影響。而現時暫只得眾安（ZA Bank）的稅貸提供3個月後隨時全額還款免手續費的優惠，其餘普遍會罰提早還款的費用。

相關文章：【2022稅貸戰】大新銀行推稅貸　年利率低至1.18厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大眾財務 花旗銀行 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356） 富融銀行 虛擬銀行 中銀香港（02388） 稅務貸款

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