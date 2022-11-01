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【大行報告】瑞信：下代iPhone觸控升級能見度升 上調瑞聲科技評級至「跑贏大市」

股樓投資 16:18 2022/11/01

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瑞信表示下一代iPhone的觸控升級的能見度提高，料當中需要的額外觸控產品會為公司帶來額外利潤。該行將瑞聲科技（02018）目標價由15.8元升至16元，並將評級由「中性」升至「跑贏大市」。瑞聲科技周二（1日）收市報15.56元，升幅8.2%。


【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

該行指未來iPhone的音量和電源按鈕可能被新的設計所取代，當中需要額外的觸控產品，假設淨利潤率為10%，估計可以對公司產生額外的7,000萬至9,600萬元人民幣的淨利潤，相當於今年純利估算的介乎8%至12%。



【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
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瑞信指繼收購東陽精密機器後，瑞聲可能正在接觸其他結構件項目，料第三季業績或勝預期，將是一個積極的催化劑。該行將瑞聲2023年和2024年每股盈測分別提高12%和6%，以反映潛在的觸控升級，但被放緩的光學產品銷售所抵銷，期內毛利率料每年提高0.6個百分點。

 

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 大行報告 瑞聲科技（02018） iPhone

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