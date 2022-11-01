【大行報告】瑞信：下代iPhone觸控升級能見度升 上調瑞聲科技評級至「跑贏大市」

瑞信表示下一代iPhone的觸控升級的能見度提高，料當中需要的額外觸控產品會為公司帶來額外利潤。該行將瑞聲科技（02018）目標價由15.8元升至16元，並將評級由「中性」升至「跑贏大市」。瑞聲科技周二（1日）收市報15.56元，升幅8.2%。



【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

該行指未來iPhone的音量和電源按鈕可能被新的設計所取代，當中需要額外的觸控產品，假設淨利潤率為10%，估計可以對公司產生額外的7,000萬至9,600萬元人民幣的淨利潤，相當於今年純利估算的介乎8%至12%。





【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

瑞信指繼收購東陽精密機器後，瑞聲可能正在接觸其他結構件項目，料第三季業績或勝預期，將是一個積極的催化劑。該行將瑞聲2023年和2024年每股盈測分別提高12%和6%，以反映潛在的觸控升級，但被放緩的光學產品銷售所抵銷，期內毛利率料每年提高0.6個百分點。

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤