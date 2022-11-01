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【南韓遊】逾33.7萬名外國遊客9月訪韓　重發簽證後港遊客大增2439.4%

商業 16:06 2022/11/01

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重新簽發旅遊簽證後，香港的訪韓遊客量大增2439.4%。（法新社圖片）

隨著各國重新開放邊境政策，除了日本外，南韓亦是港人的熱門旅遊地點。南韓旅遊發展局公佈數據，重新簽發旅遊簽證後，香港的訪韓遊客量大增2439.4%。

【Uber Taxi】「香港國際七人欖球賽」聯乘Uber Taxi　為球迷提供點對點接送服務

據韓聯社報道，南韓旅遊發展局的發言人表示，南韓9月接待外籍遊客33.7638萬人次，同比增長276%。

其中，美國遊客佔6.0435萬人次，中國遊客佔2.9531萬人次。雖受限時免簽入境措施延長影響，日本遊客入境人次仍高達2.756萬，較去年同月增長2313.3%之多。

此外，重新簽發旅遊簽證後，越南遊客增至2.2784萬人次，菲律賓遊客增至1.8191萬人次。新加坡遊客也增長7406.1%至1.4862萬人次。香港遊客增2439.4%至3225人次；台灣增1449.3%人次至4555人次。

同期，出境南韓遊客61.9萬人次，同比增長431.6%，達到入境外國遊客的1.84倍。

【戶戶送】戶戶送：港人環保意識增加　更傾向選擇可持續環保食物包裝

【搶人才】85% Z世代員工盼住所附近上班　過半期望在家工作

責任編輯：李智美

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