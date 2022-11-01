  • 20°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【乘車優惠】殘疾人士11月13日可全日免費乘搭港鐵 隨行照顧者亦同樣受惠

理財智慧 18:03 2022/11/01

分享：

分享：

為響應「2022年國際復康日，港鐵將於11月13日國際復康日向殘疾人士及其照顧著提供免費乘搭港鐵優惠。當天持有有效「殘疾人士登記證」或「殘疾人士身分」個人八達通的乘客及其一位照顧者可享優惠，優惠不包括東鐵線頭等、城際客運服務及高速鐵路。

【新股IPO】內地私人牙科服務商美皓醫療已遞交來港上市申請【下一頁

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

合資格乘客於當日使用「殘疾人士身分」個人八達通進出港鐵站、輕鐵站或乘搭港鐵巴士，其八達通均不會被扣除車費。乘客亦可前往設於各港鐵站及機場快綫站的客務中心、資訊台聯絡車站職員，向其出示「殘疾人士登記證」並說明目的地，以索取當日有效的單程車票。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

另外，持有「殘疾人士登記證」以及「殘疾人士身分」個人八達通合的資格乘客，可在任何客務中心或資訊台為隨行的一位照顧者索取當日有效港鐵單程車票一張。

【多圖】山頂道20號洋房陪你睇 優雅高貴兼備 俯瞰全維港景【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
車票 巴士 機場 輕鐵 港鐵 八達通 港鐵

上一篇文章

去年二月買元朗世宙　現啃辣招急沽貨　帳蝕103.8萬

下一篇文章

【定存優惠】 港銀存率利率愈搶愈高 嚴選1萬元最高息定存之選 定存以外有哪些穩健選擇?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款