【乘車優惠】殘疾人士11月13日可全日免費乘搭港鐵 隨行照顧者亦同樣受惠

為響應「2022年國際復康日，港鐵將於11月13日國際復康日向殘疾人士及其照顧著提供免費乘搭港鐵優惠。當天持有有效「殘疾人士登記證」或「殘疾人士身分」個人八達通的乘客及其一位照顧者可享優惠，優惠不包括東鐵線頭等、城際客運服務及高速鐵路。

【新股IPO】內地私人牙科服務商美皓醫療已遞交來港上市申請【下一頁】

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

合資格乘客於當日使用「殘疾人士身分」個人八達通進出港鐵站、輕鐵站或乘搭港鐵巴士，其八達通均不會被扣除車費。乘客亦可前往設於各港鐵站及機場快綫站的客務中心、資訊台聯絡車站職員，向其出示「殘疾人士登記證」並說明目的地，以索取當日有效的單程車票。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

另外，持有「殘疾人士登記證」以及「殘疾人士身分」個人八達通合的資格乘客，可在任何客務中心或資訊台為隨行的一位照顧者索取當日有效港鐵單程車票一張。

【多圖】山頂道20號洋房陪你睇 優雅高貴兼備 俯瞰全維港景【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱