【騰訊700】騰訊會議部分功能需付費　每月最低25人幣起

▲ 騰訊會議部分功能需付費 每月最低25人幣起

據內媒報道，騰訊 （00700） 旗下的騰訊會議已對個人用戶開啟收費，會員可享功能包括不限時字幕、不限時自動會議紀要等，連續包年的價格為每年288元（人民幣，下同）、連續包月價格為每月25元，或3個月88元和1個月30元，無按次付費。

騰訊會議官網顯示，針對個人會員的收費項目包括不限時字幕、不限時自動會議紀要、不限時實時轉寫、1080P高清畫質、視頻人數30人至60人同時開啟攝像頭等。有用戶發現，本來可免費使用的影片轉換為文字功能，現僅可免費體驗10分鐘，要選擇成為付費會員後才能看到全部轉換的文字。

騰訊會議於2019年12月底推出，財報顯示註冊用戶數達3億。消息人士表示，騰訊會議核心基礎功能不受影響，用戶依然可以使用300人不限時會議及其他一系列基礎協作能力。未來，公司也會在商業模式上探索更多可能，以更靈活的方式滿足更多用戶的需求。

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記者：張巧怡