【內房危機】旭輝未和境外債權人達成協議 今復牌全日挫25%

內房股旭輝(00884)宣布，無法與今年１０月份有還款義務的境外債務的所有債權人達成協議，以讓集團補救延遲還款問題，因此該公司已終止所有相關討論，集團未向相關境外債權人支付款項或提供額外增信。旭輝確保公平對待所有境外債權人，暫停支付所有應付的本金和利息。旭輝今日收報0.39元大跌25%。旗下物管股旭輝永升生活(01995) 則全日收報1.83元上升近6%。

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旭輝目前境外債務總額（包括銀行貸款、優先票據和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項（即到期未付的本金和利息總額)約4.14億美元。集團表示將全力保交付、保經營及維護境內融資，為所有持份者保存價值，集團目前仍保持正常商業運營。旭輝亦已經與多家貸款銀行接洽，邀請其參與成立協調委員會，以促進與貸款銀行就相關銀行融資進行討論。

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