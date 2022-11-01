【香港零售】9月零售銷貨額止蝕升0.2％　惟仍遜市場預期

▲ 9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為281億元，較上年同月微升0.2%。（資料圖片）

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為281億元，較上年同月微升0.2%。

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9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為29億元，按年上升27.5%。

扣除其間價格變動後，今年9月的零售業總銷貨數量的臨時估計較上年同月下跌1.5%。與去年同期比較，首9個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌4.2%。

電器升最多 珠寶鐘錶隨後

按主要類別分析，今年9月與上年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升14.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升8.4%）；汽車及汽車零件（上升26.6%）；藥物及化妝品（上升0.5%）；燃料（上升5.3%）；以及書報、文具及禮品（上升9.8%）。



另一方面，超級市場貨品的銷貨價值下跌1.6%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌9.5%）；其他未分類消費品（下跌2.1%）；百貨公司貨品（下跌17.6%）；服裝（下跌7.5%）；傢具及固定裝置（下跌7.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌5.4%）；中藥（下跌3.3%）；以及眼鏡店（下跌3.5%）。

第三季合計上升1.3%

政府發言人表示，受惠於電器及其他耐用消費品的銷售明顯上升，零售業總銷貨價值在9月回復輕微按年增長。第三季合計，零售業總銷貨價值按年進一步上升1.3%。



展望未來，發言人指出本地疫情大致穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃在短期內會繼續支持消費需求，但金融狀況收緊將更大程度抵銷這些正面影響。

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責任編輯：李智美