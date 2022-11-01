  • 19°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地私人牙科服務商美皓醫療已遞交來港上市申請

股樓投資 15:52 2022/11/01

分享：

分享：

港股前景未明, 但不少新股仍無懼市況申請來港上市。內地私人牙科服務商美皓醫療集團已向港交所遞交來港主板上市申請，聯席保薦人為創陞融資及國金證券(香港)。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美皓醫療主要提供綜合牙科服務，涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復科、種植牙科及牙齒正畸科四個牙科領域，目前擁有及營運由5家位於溫州的民營牙科醫院所組成的網絡。根據美皓醫療初步招股文件顯示，以2021年收入計集團為溫州最大私人牙科服務提供商，於當地民營及整個牙科服務市場的市場份額分別約為25.2%及13.2%。截止今年5月30日止五個月，美皓醫療收入按年增長36.1%至4685.8萬元人民幣，純利則增長6.5%至851.8萬元人民幣。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股

上一篇文章

【大行報告】瑞信：下代iPhone觸控升級能見度升 上調瑞聲科技評級至「跑贏大市」

下一篇文章

【投保優惠】宏利延長125周年誌慶優惠　身份證有指定號碼者　可享最多2千港元投保折扣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款