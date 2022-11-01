【新股IPO】內地私人牙科服務商美皓醫療已遞交來港上市申請

港股前景未明, 但不少新股仍無懼市況申請來港上市。內地私人牙科服務商美皓醫療集團已向港交所遞交來港主板上市申請，聯席保薦人為創陞融資及國金證券(香港)。

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美皓醫療主要提供綜合牙科服務，涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復科、種植牙科及牙齒正畸科四個牙科領域，目前擁有及營運由5家位於溫州的民營牙科醫院所組成的網絡。根據美皓醫療初步招股文件顯示，以2021年收入計集團為溫州最大私人牙科服務提供商，於當地民營及整個牙科服務市場的市場份額分別約為25.2%及13.2%。截止今年5月30日止五個月，美皓醫療收入按年增長36.1%至4685.8萬元人民幣，純利則增長6.5%至851.8萬元人民幣。

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記者：張以正