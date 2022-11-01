【Uber Taxi】「香港國際七人欖球賽」聯乘Uber Taxi　為球迷提供點對點接送服務

▲ 球迷可到香港大球場為Uber Taxi乘客特設的專屬上落客點下車。（Uber Taxi圖片）

即將於11月4日至6日舉行的「香港國際七人欖球賽」，預計每天將吸引逾30,000名觀眾入場觀賞，香港欖球總會宣佈與Uber Taxi合作，為球迷提供更方便的網約的士行程往返香港大球場。

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作為2022年「香港國際七人欖球賽」的官方合作夥伴，Uber Taxi將為賽事持票者提供專屬優惠。整個「七欖」週末，球迷可到香港大球場為Uber Taxi乘客特設的專屬上落客點下車。

為慶祝「香港國際七人欖球賽」回歸， Uber Taxi新乘客用戶的賽事持票者，憑指定優惠碼，即可享受5次Uber Taxi 5折乘車優惠（每程最高減免50港元）。

現有Uber用戶亦可在「七欖」期間，享受單程前往或離開香港大球場的Uber Taxi 8折乘車優惠（最高折扣額為30港元）。持票球迷可在11月4日至6日期間，透過「香港國際七人欖球賽」售票應用程式獲取優惠碼。

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責任編輯：李智美