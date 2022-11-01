  • 20°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 15:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Uber Taxi】「香港國際七人欖球賽」聯乘Uber Taxi　為球迷提供點對點接送服務

商業 15:27 2022/11/01

分享：

分享：

球迷可到香港大球場為Uber Taxi乘客特設的專屬上落客點下車。（Uber Taxi圖片）

即將於11月4日至6日舉行的「香港國際七人欖球賽」，預計每天將吸引逾30,000名觀眾入場觀賞，香港欖球總會宣佈與Uber Taxi合作，為球迷提供更方便的網約的士行程往返香港大球場。

【戶戶送】戶戶送：港人環保意識增加　更傾向選擇可持續環保食物包裝

作為2022年「香港國際七人欖球賽」的官方合作夥伴，Uber Taxi將為賽事持票者提供專屬優惠。整個「七欖」週末，球迷可到香港大球場為Uber Taxi乘客特設的專屬上落客點下車。

為慶祝「香港國際七人欖球賽」回歸， Uber Taxi新乘客用戶的賽事持票者，憑指定優惠碼，即可享受5次Uber Taxi 5折乘車優惠（每程最高減免50港元）。

現有Uber用戶亦可在「七欖」期間，享受單程前往或離開香港大球場的Uber Taxi 8折乘車優惠（最高折扣額為30港元）。持票球迷可在11月4日至6日期間，透過「香港國際七人欖球賽」售票應用程式獲取優惠碼。

【周末好去處】本地藝術家展覽　藉舊式打字機製作「哲學符號」　躋身全球100強

【展覽復常】貿發局設立首屆「國際醫療健康周」　推動香港成國際醫療健康樞紐

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Uber Eats】繼撤出香港市場　Uber宣布終止巴西外賣業務Uber Eats
2022/01/07
【Uber Eats】繼撤出香港市場　Uber宣布終止巴西外賣業務Uber Eats
【Apple Watch】Uber app終止Apple Watch服務？　建議用戶轉用 iPhone 叫車
2022/01/11
【Apple Watch】Uber app終止Apple Watch服務？　建議用戶轉用 iPhone 叫車
【支援醫護】Uber向醫管局轄下醫護人員　送1萬次Uber Taxi行程
2022/03/10
【支援醫護】Uber向醫管局轄下醫護人員　送1萬次Uber Taxi行程
【ZA x Uber】接受隔離司機可申請2,000元援助金　Uber與ZA投放800萬元提供支援
2022/04/11
【ZA x Uber】接受隔離司機可申請2,000元援助金　Uber與ZA投放800萬元提供支援

你可能感興趣

【Uber Eats】繼撤出香港市場　Uber宣布終止巴西外賣業務Uber Eats
14:45 2022/01/07
【Uber Eats】繼撤出香港市場　Uber宣布終止巴西外賣業務Uber Eats
【Apple Watch】Uber app終止Apple Watch服務？　建議用戶轉用 iPhone 叫車
13:36 2022/01/11
【Apple Watch】Uber app終止Apple Watch服務？　建議用戶轉用 iPhone 叫車
【支援醫護】Uber向醫管局轄下醫護人員　送1萬次Uber Taxi行程
11:51 2022/03/10
【支援醫護】Uber向醫管局轄下醫護人員　送1萬次Uber Taxi行程
著數優惠 手機Apps 七人欖球賽 香港大球場 欖球 Uber

下一篇文章

【戶戶送】戶戶送：港人環保意識增加　更傾向選擇可持續環保食物包裝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍
【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成
第9屆香港美食嘉年華周末舉行　主辦方商戶看好人流消費
第9屆香港美食嘉年華周末舉行　主辦方商戶看好人流消費
【萬聖節好去處】萬聖節去邊影相打卡？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【萬聖節好去處】萬聖節去邊影相打卡？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【放寬防疫】酒吧業界預料解禁後人流大增5成　生意額有望回復疫情前水平
【放寬防疫】酒吧業界預料解禁後人流大增5成　生意額有望回復疫情前水平
【adidas】adidas正式終止與Kanye West合作　停產Yeezy預計大蝕20億元
【adidas】adidas正式終止與Kanye West合作　停產Yeezy預計大蝕20億元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款