【港元定存】港元定存最高息8.8厘 加息戰延至明年初

▲ 港元定期存款最高息8.8厘

▼ 點擊圖片放大 +26 +25

11月甫開局，但明年的港元定期存款搶存戰已提早開打，因南商7天年息有5.5厘，本來於月底到期，剛延長至2023年1月3日才截止。同樣，由東亞 （00023） 提供，市面冠全城的3個月享年息8.8厘，原本於昨天（10月31日）屆滿，現已順延至今年底。

此外，今天（11月1日）暫有1間銀行加息，大眾銀行提高3個月年息0.2厘至4.1厘，跟6個月看齊。而本周首兩天已有8間大小銀行加息，最矚目的是滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 昨已帶頭全面提高短中長息。

市場觀望氣氛甚濃，聚焦港美會否於後天加息。華僑銀行經濟師謝棟銘預計，聯儲局於本周四（11月3日）加息0.75厘後，本港的優惠利率（P）將上調0.125厘、甚至0.25厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，預期本港優惠利率或會累加1.375厘，但沒有確實的加息時間表預測。由於現時12個月的同業拆息已超過5厘水平，銀行或面臨繼續調高P息的壓力。根據2003年的加息周期，當時1個月HIBOR超過4厘，最優惠利率便加至超過7厘。

不過，廖嘉豪補充，本港的未來加息幅度仍要視乎多項變數，例如銀行實際資金成本及宏觀環境，同時若更多儲蓄存款轉為定期存款，且利率維持高位，香港銀行可能更傾向於加P息。

順帶一提，TOM集團 （02383） 旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank），於10月11日推9個月GoSave 2.0定期存款，即使沒有存息，但吸引之處是即可免費獲取陳奕迅演唱會門票最多兩張，存入12.8萬元可獲價值680元門票兩張，存16.8萬元獲980元兩張，瞬間爆額。有關方面隨即於上周二（25日）加推，但今天又再遭換罄，正力爭再度加推，冀順應Eason粉絲的要求。

那邊廂，單以虛擬銀行比拼，1個月期年息以平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）的2.5厘摘冠；3個月年息是工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 投資的虛銀富融（Fusion Bank）的3.58厘佔優，跑贏小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘。

4個月期年息以中銀香港 （02388） 、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的3.8厘最高；半年期年息方面，匯立以4.2厘奪冠；9個月期年息是livi bank的3.9厘稱冠；1年期息率以匯立的4.7厘領先同業；18個月年息是匯立的4.08厘；兩年期年息也是匯立的4.18厘獨霸榜首。

計及中小行的高息榜在內，7天短存年息仍以集友及恒生 （00011） 齊享6厘膺高息王；1個月年息是滙豐的5厘居首；3個月年息續以東亞的8.8厘獨霸榜首，至少存1000元，但最多只限1萬元，合資格新客賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，剛順延至年底；富邦以半年期年息的4.9厘、9個月年息5厘、以及1年期息率的5.1厘佔優，該行昨勁加以上3存期0.5厘，勢要在存款爭霸戰稱王。

更多【高息定存】文章

相關文章：【澳元定期存款】 澳元定存最高15厘 花旗料澳洲加息0.25厘

【英鎊定存】英鎊定存息最高15厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪