主打開放式及一房細單位 佳明土瓜灣項目命名為明雋

佳明集團（01271）旗下土瓜灣炮仗街項目今日正式命名為明雋（THE GRANDS)，提供76伙，提供開放式至一房細單位。料於月內上載樓書，最快月底召開銷售。

佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，項目單位實用面積介乎207至262平方呎，提供開放式至一房戶型，並設有連平台或天台的特色戶，比例各佔一半。項目中高層單位普遍備有海景，特色單位有機會以招標形式推售。

項目樓書及示範單位的準備工作已接近尾聲，將提供2個示範單位，售價將參考同區、紅磡及啟德類型相近的小型單位成交價。由於項目屬舊契項目，無需預售樓花同意書，最快可於明年9月可交樓，距今不足一年。項目距離鐵路站僅約2至3分鐘步程，屬一大優勢，且同區近約兩年未有新盤供應，故不擔心與其他新盤競爭。

項目名稱中的「明」代表佳明集團，「雋」則代表項目位處土瓜灣的優勢地段，匯聚屯馬綫等傑出優勢。英文名為「The Grands」象徵 Grand Ming’s Series， 代表佳明集團繼明翹匯後另一精心策劃之作。

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