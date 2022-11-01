俄油價格上限時間表落實 美設個多月裝卸寬限

西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭，早前宣布限制俄羅斯石油價格，打擊俄國經濟收入。西方已定於12月5日起實施價格上限，美國商務部指在明年1月中落貨的俄羅斯原油將不受預限制，提供約1個月的寬限。

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商務部周一（10月31日）表示，12月5日前裝運﹑2023年1月19日時抵達目的地並卸載的俄羅斯原油，將不受價格上限規管。官員表示，把裝卸期限延至明年有助石油市場參與者適應價格上限。

有消息人士聲稱，價格上限估計會設在每桶63至64美元。商務部高層官員透露，七國集團（G7）與澳洲仍在商討俄羅斯石油確切價格上限，估計會參考俄羅斯油產品生本及烏拉爾原油的歷史價格。

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商務部官員亦透露，部門曾與業界協商超過100次，解除對方就設立俄羅斯石油價格上限的疑慮。官員表示，現時G7與澳洲聚焦在確保各公司理解如何導守價格上限，而非招募更多國家加入。

據悉，G7與澳洲打算就俄羅斯石油海運涉及的服務著手，如保險﹑金融﹑中介及協商服務，限制俄羅斯石油價格。官員表明，歡迎俄羅斯油船前來，或使用更高價海運服務，惟警告俄國可能不會獲得現時同等出口量。

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責任編輯：吳漢培

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