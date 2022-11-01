【投保優惠】宏利延長125周年誌慶優惠　身份證有指定號碼者　可享最多2千港元投保折扣

為慶祝宏利扎根香港125周年，宏利早前推出高達2千港元的電子系統投保保費折扣獎賞。宏利表示，由於活動反應熱烈，為感謝客戶支持，宏利現在宣布延長優惠至2023年1月3日，鼓勵大眾把握時機，積極規劃多元化的健康及財務保障。

符合獎賞資格的新舊客戶，凡經宏利代理人透過電子投保系統「ePOS」成功申請任何合資格計劃，包括指定人壽、儲蓄、危疾、醫療、意外及 / 或傷殘保險基本計劃或附加保障，並符合相關的年度化保費金額要求，即可享有最高2千港元或同等價值之保險優惠券，可用作即時扣除所申請保單的首期保費。

合資格參與優惠的計劃包括宏利新推出的危疾保「守護無間危疾保」及「守護無間危疾保（保寶未來）」，及「宏利環球貨幣保障計劃」。

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優惠詳情：

年度化保費為 10,000港元至 少於20,000港元 或同等價值 年度化保費為 20,000港元或以上或同等價值 獎賞 保險優惠券金額 1 — 幸運號碼／字母 如受保人或保單持有人的 身份證或護照號碼包含「1」、「2」或「5」；或 身份證或護照之英文全名包含「M」、「A」、「N」、「U」、「L」、「I」、「F」或「E」 250港元 或同等價值 500港元 或同等價值 2 — 生日 如保單持有人於受保人或保單持有人的生日月份或前後一個月內投保新保單 250港元 或同等價值 500港元 或同等價值 3 — 現有客戶 如受保人或保單持有人為宏利個人保單的現有客戶 250港元 或同等價值 500港元 或同等價值 4 — 忠實客戶 如受保人或保單持有人為現有客戶，並持有2017年3月31日或之前簽發的宏利個人保單 250港元 或同等價值 500港元 或同等價值 最高累積金額 （獎賞 1 + 2 + 3 + 4） 1,000港元 2,000港元

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