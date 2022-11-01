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【虛擬觀光】埃及古夫金字塔推出虛擬導覽　民眾可參觀神秘區域（附網址）

科技 18:05 2022/11/01

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近日哈佛大學團隊Giza Project設立一個網站，並以3D掃描埃及古夫金字塔，讓訪客以虛擬模式，親自參觀古夫金字塔。

古埃及文明向來都相當神秘。為了讓大眾一探究竟，近日哈佛大學團隊Giza Project設立一個網站，並以3D掃描埃及古夫金字塔，讓訪客以虛擬模式，親自參觀古夫金字塔。

【外遊解封】機場AIoT方案　預測航班延誤提升營運效率

【報復式旅行】亞太區旅遊業跑贏全球　料明年率先全面復甦

古夫金字塔又稱吉薩大金字塔，是位於埃及吉薩三座著名的金字塔中最為古老也是最大的一座。Giza Project近日就開設網站「Inside the Great Pyramid」，民眾只要進入網站後，就能進入金字塔，其後就會出現「你正站在古夫金字塔磚塊上。歷史第一次可探索整個金字塔內部」的通知。

整個網站的使用方法猶如使用Google Map一樣，可前後左右移動參觀不同的地方。值得一提的是，就連在現實生活中禁止遊客進入的下行通道，也在會「Inside the Great Pyramid」全天候開放予訪客進入參觀。有考古學家認為，古夫國王的石棺原本就是放在這個現實生活中無法進入的地方。

在「Inside the Great Pyramid」遊覽時，旁邊會設有介紹，目前有英文、西班牙文與阿拉伯文三種語言能夠切換。

【元宇宙】ANA展開元宇宙旅遊業務　第一站到京都虛擬旅行

責任編輯：曾曉汶

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