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【新股IPO】內地物聯網濠暻科技第二度遞表赴港上市　首五個月純利增67%

新股IPO 15:56 2022/11/01

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【新股IPO】內地物聯網濠暻科技第二度遞表赴港上市　首五個月純利增67%

內地5G物聯網解決方案提供商濠暻科技第二度遞表來港上市，截至5月底止，集團收益按年增56.2%至8294.7萬元（人民幣，下同），當中5G相關收入按年增1.32倍至5101.8萬元，收入佔比為61.5%；純利按年增66.6%至1050萬元。

集團表示，現時已完成93個物料網解決方案項目，當中18個為5G專網解決方案，並銷售336個庫存單位的通信設備。專利方面，集團共擁有92項實用新型專利、80項著作權、17項發明專利及兩項工業專利。而研發部門有47名研發專業人員，佔員工總數的58%。

濠暻科技預計集資額將用作進一步研發以改良5G專網解決方案、招聘5G研發人才及業務開發人員；研發工業物聯網應用技術（WLAN），以及一般營運資金等用途。

據港交所 （00388） 文件顯示，集團第一次申請為今年4月29日，即申請已於10月底到期，10月31日再度申請上市。獨家保薦人為中國平安資本。

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記者：宋佩恩

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