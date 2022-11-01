  • 20°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 15:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

環保少女宣布缺席Cop27 狠批峰會「漂綠」

環球社會熱點 15:15 2022/11/01

分享：

分享：

第27 屆聯合國氣候峰會（COP27）舉行在即，出席的各界領袖名單備受關注。瑞典環保少女通貝里表明，將不會出席下月舉行的COP27會議。通貝里更狠批，COP27是「漂綠」峰會，主要供有權人士吸引關注，對改變整個制度無太大實際意義。

辛偉誠將缺席COP27大會 在野黨批不關心氣候危機 【下一頁】

通貝里（Greta Thunberg）周一（31日）於倫敦出席活動時表示，出於眾多原因，將不會出席本月在埃及舉行的COP27會議，並指今年公民活動空間極其有限。她早前曾在社交媒體Twitter上表示，支持被羈押於埃及的「良心囚犯」（prisoners of conscience）。

通貝里於去年，曾出席於英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26會議。她形容，氣候峰會主要讓各領袖及權利人士獲取關注，從多種方式「漂綠」（greenwashing）。她認為，峰會不會真正改變整個制度，但可以成為動員機會，鼓勵循序漸進。

環保少女稱做氣候分子無收入 否認有秘密資產 【下一頁】

通貝里將於明年2月出版書籍《The Climate Book》，她曾表示希望書本內容具有教育意義，並指考慮到她透過罷課抗爭，或具有諷刺意味。通貝里周日（30日）曾呼籲更多人參與到氣候運動，指改變現狀需每個人努力。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

辛偉誠將缺席COP27大會 在野黨批不關心氣候危機
2022/10/28
辛偉誠將缺席COP27大會 在野黨批不關心氣候危機
環保人士再襲擊名畫 頭黐《戴珍珠耳環的少女》抗議
2022/10/28
環保人士再襲擊名畫 頭黐《戴珍珠耳環的少女》抗議
德氣候分子向莫內名畫潑薯蓉 抗議大眾漠視氣候問題
2022/10/24
德氣候分子向莫內名畫潑薯蓉 抗議大眾漠視氣候問題
英氣候示威者阻路36小時被捕 遭控串謀危害公眾
2022/10/20
英氣候示威者阻路36小時被捕 遭控串謀危害公眾
環保少女望世人為氣候問題付出 「年輕社運人士負擔太多」
2022/10/18
環保少女望世人為氣候問題付出 「年輕社運人士負擔太多」

你可能感興趣

辛偉誠將缺席COP27大會 在野黨批不關心氣候危機
15:05 2022/10/28
辛偉誠將缺席COP27大會 在野黨批不關心氣候危機
環保人士再襲擊名畫 頭黐《戴珍珠耳環的少女》抗議
12:31 2022/10/28
環保人士再襲擊名畫 頭黐《戴珍珠耳環的少女》抗議
德氣候分子向莫內名畫潑薯蓉 抗議大眾漠視氣候問題
14:20 2022/10/24
德氣候分子向莫內名畫潑薯蓉 抗議大眾漠視氣候問題
氣候暖化 網絡熱話 埃及 英國 倫敦 瑞典

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間15:00）
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款