環保少女宣布缺席Cop27 狠批峰會「漂綠」

第27 屆聯合國氣候峰會（COP27）舉行在即，出席的各界領袖名單備受關注。瑞典環保少女通貝里表明，將不會出席下月舉行的COP27會議。通貝里更狠批，COP27是「漂綠」峰會，主要供有權人士吸引關注，對改變整個制度無太大實際意義。

辛偉誠將缺席COP27大會 在野黨批不關心氣候危機 【下一頁】

通貝里（Greta Thunberg）周一（31日）於倫敦出席活動時表示，出於眾多原因，將不會出席本月在埃及舉行的COP27會議，並指今年公民活動空間極其有限。她早前曾在社交媒體Twitter上表示，支持被羈押於埃及的「良心囚犯」（prisoners of conscience）。

通貝里於去年，曾出席於英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26會議。她形容，氣候峰會主要讓各領袖及權利人士獲取關注，從多種方式「漂綠」（greenwashing）。她認為，峰會不會真正改變整個制度，但可以成為動員機會，鼓勵循序漸進。

環保少女稱做氣候分子無收入 否認有秘密資產 【下一頁】

通貝里將於明年2月出版書籍《The Climate Book》，她曾表示希望書本內容具有教育意義，並指考慮到她透過罷課抗爭，或具有諷刺意味。通貝里周日（30日）曾呼籲更多人參與到氣候運動，指改變現狀需每個人努力。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀