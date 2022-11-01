▲ 【石油巨企】沙特阿美第三季盈利升近四成勝預期 創上市第二高

沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）第三季盈利按年升增長39.5%至424.3億美元（約3,330億港元），勝市場預期，僅次於第二季盈利的480億美元，成為上市以來第二高的盈利紀錄。

沙特阿美主席兼行政總裁Amin Nasser表示，集團實現強勁的盈利增長，證明其在低成本、低碳下的營運能力，同時，在全球經濟不明朗下，公司延續其長期石油及天然氣產能，並料未來10年石油需求將持續增長。

截至上季末，集團自由現金流由去年同期的287億美元上升56.8%至450億美元，經營現金流按年升48.8%至540億元。同時，集團宣布派息188億美元，與第二季持平，並為派發全球最多股息的企業。

今年首九個月，沙特阿美盈利為776億美元，按年大升68%。

財政司司長陳茂波早前表示，港交所 （00388） 正與沙特阿美進行接觸，若沙特阿美有興趣在香港上市，將會提供協助。

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編輯：姚卓然