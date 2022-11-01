  • 20°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 15:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬斯克解散Twitter董事會獨任CEO 據報要炒4分1員工

環球社會熱點 14:52 2022/11/01

分享：

分享：

世界首富馬斯克入主Twitter後，開始全面改革企業。Twitter周一（10月31日）向美國證券交易委員會提交的文件顯示，馬斯克已解散董事會，成為公司唯一董事。據悉馬斯克安排50多名Tesla員工轉至Twitter工作，計劃大規模裁減原有員工。

Twitter擬收驗證用戶20美元月費 2周内完成設計否則解僱 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）上周以440億美元（3,432億港元）收購Twitter後，已火速解僱多名企業高層，獨攬控制權。Twitter周一向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，顯示馬斯克已解散Twitter董事會，並任命自己成公司唯一董事。

馬斯克事後於Twitter發文稱，解散董事會屬「臨時性安排」，並未進一步說明。根據他持有的其他企業，董事會幾乎都是馬斯克身邊人，例如安排弟弟金巴爾（Kimbal Musk）擔任Tesla及SpaceX董事會成員。

Instagram突刪大量用戶 C朗一晚唔見300萬粉 【下一頁】

美媒報道指，馬斯克已安排最少50名Tesla員工、兩位來自Boring Company及一名來自Neuralink的員工，轉至Twitter工作。據Twitter員工透露，馬斯克要求相關人士盡快了解Twitter所有信息，以便重新設計平台。此外，據悉馬斯克正計劃大規模裁員，考慮首批裁減多達四分之一員工。

根據監管文件顯示，截至2021年底，Twitter擁有逾7,000名員工，預料有近2,000人失業。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

辛偉誠料連年加稅 填4520億財政缺口
今日
辛偉誠料連年加稅 填4520億財政缺口
嫌澤連斯基唔識感恩 拜登發脾氣稱:「美國已經好慷慨」
今日
嫌澤連斯基唔識感恩 拜登發脾氣稱:「美國已經好慷慨」
【南韓人踩人】美國眾議員姪女身亡 新學期剛到當地做交換生
今日
【南韓人踩人】美國眾議員姪女身亡 新學期剛到當地做交換生
【美國疫情】CDC主任食輝瑞口服藥後復陽 拜登福西後第3人
今日
【美國疫情】CDC主任食輝瑞口服藥後復陽 拜登福西後第3人
【英國王室】白金漢宮開年薪360萬請花王 絕無特定要求
今日
【英國王室】白金漢宮開年薪360萬請花王 絕無特定要求

你可能感興趣

辛偉誠料連年加稅 填4520億財政缺口
今日 14:30
辛偉誠料連年加稅 填4520億財政缺口
嫌澤連斯基唔識感恩 拜登發脾氣稱:「美國已經好慷慨」
今日 14:05
嫌澤連斯基唔識感恩 拜登發脾氣稱:「美國已經好慷慨」
【南韓人踩人】美國眾議員姪女身亡 新學期剛到當地做交換生
今日 14:08
【南韓人踩人】美國眾議員姪女身亡 新學期剛到當地做交換生
網絡熱話 裁員 Twitter 馬斯克 Tesla 美國 收購

上一篇文章

【南韓人踩人】警方認處理不力道歉　多兩人死亡　遇難者遺屬獲發11萬撫慰金（不斷更新）

下一篇文章

辛偉誠料連年加稅 填4520億財政缺口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間15:00）
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款