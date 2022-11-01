馬斯克解散Twitter董事會獨任CEO 據報要炒4分1員工

世界首富馬斯克入主Twitter後，開始全面改革企業。Twitter周一（10月31日）向美國證券交易委員會提交的文件顯示，馬斯克已解散董事會，成為公司唯一董事。據悉馬斯克安排50多名Tesla員工轉至Twitter工作，計劃大規模裁減原有員工。

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馬斯克（Elon Musk）上周以440億美元（3,432億港元）收購Twitter後，已火速解僱多名企業高層，獨攬控制權。Twitter周一向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，顯示馬斯克已解散Twitter董事會，並任命自己成公司唯一董事。

馬斯克事後於Twitter發文稱，解散董事會屬「臨時性安排」，並未進一步說明。根據他持有的其他企業，董事會幾乎都是馬斯克身邊人，例如安排弟弟金巴爾（Kimbal Musk）擔任Tesla及SpaceX董事會成員。

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美媒報道指，馬斯克已安排最少50名Tesla員工、兩位來自Boring Company及一名來自Neuralink的員工，轉至Twitter工作。據Twitter員工透露，馬斯克要求相關人士盡快了解Twitter所有信息，以便重新設計平台。此外，據悉馬斯克正計劃大規模裁員，考慮首批裁減多達四分之一員工。

根據監管文件顯示，截至2021年底，Twitter擁有逾7,000名員工，預料有近2,000人失業。

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責任編輯：郭麗明