【冬日好去處】傳統芬蘭聖誕樂園登陸東港城 設6米高聖誕樹及3米高薑餅人 消費滿指定金額換領原木風精品

由本月12日至下年1月1日期間，東港城將推出「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」聖誕活動，在原木風格設計的博物館內，設有6大注目考古打卡位，當中包括最搶眼的6米高的Tonttu精靈聖誕樹，以及3米高木雕巨型聖誕薑餅人寶寶。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

由芬蘭創作團隊Silas Tonttukylä製作的Tonttu木雕小精靈公仔已有逾30年歷史，每一個木雕小精靈均代表著芬蘭的聖誕傳統文化，深受世界各地歡迎。傳說中，小精靈Tonttu原本住在芬蘭的農村，會趁人們入睡時照顧農場的小動物，悄悄守護村民；後來村民一個個遷移到城市，於是一班小精靈便搬去和聖誕老人同住，以另一種方式繼續為人類送上祝福。

「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」集合多款經典造型的Tonttu木雕，大家踏入博物館，即可看到一眾可愛小精靈熱烈地歡迎來賓。大家將化身成考古專員，遊走於6米高Tonttu精靈聖誕樹與3米高薑餅人之間，與小精靈一起回顧各種聖誕傳統，並齊齊倒數聖誕，喚醒屬於這個普天同慶節日的珍貴回憶。為了將聖誕熾熱氣氛推到最高點，小精靈更靜悄悄地秘密排練，透過AR為大家送上聖誕演奏，讓大家恍如置身北歐聖誕仙境。來自芬蘭的Tonttu，特別從家鄉帶來了康特勒琴，透過音樂工作坊讓香港的朋友體驗芬蘭的文化，在聖誕佳節期間為大家演出，讓大家一同沈浸在動人的聖誕樂章之中。

6大聖誕考古裝置

6米高Tonttu精靈聖誕樹

為了讓大家能過一個歡欣聖誕，戴上招牌紅色尖帽的Tonttu，與一眾精靈伙伴精心挑選了各種由小朋友到老人家都不會覺得陌生的傳統聖誕裝飾，合力拼湊出高達6米的聖誕樹，準備與大家合照。巨型聖誕樹裝置由多顆經典紅、綠、白色聖誕彩球、近10棵掛滿裝飾的聖誕樹，還有聖誕鐘、薑餅人等飾品組成，樹頂綴上閃亮的巨型黃色星星。聖誕樹最特別之處，是掛上了多個停在不同時間的時鐘，象徵聖誕節給予不同時代但同樣珍貴的回憶。

3米高木雕巨型聖誕薑餅人寶寶

說起聖誕傳統美食，又怎少得薑餅人？小精靈在雪地上精心炮製了3米高的聖誕薑餅人寶寶，那紅紅的臉頰與天真的笑臉足以融化人心，教人捨不得吃掉。精靈們還貼心預備好放大鏡，讓一眾考古專員可以仔細考察薑餅人。

CHRISTORY 巨型聖誕魔法鐘

如果可以擁有把時間停住的魔法，大家又希望留在哪個時刻？Tonttu築起造型典雅的巨型木製座枱鐘，指針更會慢慢轉動，讓各位考古專員將與摯愛共度佳節的幸福時光慢慢留住。

巨型聖誕沙漏

聖誕前夕與至親或愛侶一起倒數是不少人的美好回憶。兩隻Tonttu分別拿著詩歌樂譜與手搖鈴，站在巨型沙漏兩旁合奏聖誕樂章，希望吸引各位考古專員前往一同倒數今年聖誕，增添更多難忘聖誕回憶。

聖誕探索圖書館

充滿聖誕氣氛的牆上掛着一幅幅以聖誕為主題的藝術作品，旁邊還放了一大疊參考書籍，散落的書頁上可見聖誕樹的圖案，Tonttu仔細參考過歷年來的聖誕佈置，從中找出最具代表性的聖誕意象，費盡思量才設計出今次的聖誕博物館。透過4米高的巨型放大鏡，Tonttu帶各位穿越充滿北歐風味的極光粉雪世界打卡。

微型芬蘭精靈村

整個芬蘭小村莊凝縮成微型聖誕裝置盡收眼底，村內一隻隻可愛的Tonttu都忙着幫聖誕老人準備過聖誕，有的忙着裝飾聖誕樹、有的忙着包聖誕禮物，你可以找出村內到底有多少隻Tonttu嗎？

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聯乘本地青年文創品牌

作為木雕小精靈，Tonttu不但要帶大家遊歷東港城「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」，更要把木雕一族發揚光大，施展魔法讓廢木重生！本地青年文創手工木藝品牌Dosha Woodcraft專門以回收木材製成手工精品，將於東港城舉辦一連串的木藝工作坊，讓大家施展魔法，讓廢木重生成精緻又實用的小家品；更會舉辦「朽木重生考察團」，帶大家了解廢木回收的過程，甚至體驗部分工序。

換領精美木藝精品

遊歷完繽紛夢幻的「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」，亦不忘要把聖誕祝福傳揚出去。The Point會員只需憑指定積分及即日電子消費滿指定金額，即可換領原木風精品，為摰愛送上溫馨且品味十足的聖誕禮物。名額有限，先到先得，換完即止。

聖誕木柄杯：The Point會員以1,000分及即日消費滿$500即可換領

聖誕樹型木盤：The Point會員以4,000分及即日消費滿$800即可換領

聖誕旋轉音樂盒：The Point會員以5,000分及即日消費滿$1,200即可換領

暖心聖誕木藝禮品換領

日期︰2022年11月中至2023年1月1日 換領地點：東港城二樓禮品換領處 時間：1pm – 10pm

精選聖誕手作坊

由11月19日起，東港城亦會於週末舉辦一連串聖誕手作坊，The Point會員只需憑1,000積分及即日電子消費滿$500，即可參加手作坊。

東港城「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」聖誕手作坊

詳情︰The Point會員以1,000分及即日消費滿$500，即可參加以下手作坊一次。名額有限，先到先得，換完即止。 換領地點：東港城二樓禮品換領處 活動地點：東港城一樓中庭 時間：聖誕戮戮繡、聖誕藤圈及聖誕繞線畫：3pm-4:30pm 花藝玻璃木相框：2:30pm-3:30pm或4pm-5pm

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責任編輯：嚴浩文