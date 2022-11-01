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辛偉誠料連年加稅 填4520億財政缺口

環球經濟金融 14:30 2022/11/01

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英國新首相辛偉誠推後發布財政預算，據悉有意尋求方法填補政府財政的缺口。政府消息人士透露，辛偉誠準備作出「困難決定」，包括數年的加稅措施，填補500億英鎊的財政缺口。

辛偉誠考慮加稅及削開支 填補英政府財政缺口 【下一頁】

財政部消息人士指出，辛偉誠（Rishi Sunak）與財相侯俊偉（Jeremy Hunt）周一（10月31日）會晤時同意，在即將公布的財政預算需要作出「困難決定」（tough decisions），解決上任首相卓慧思（Liz Truss）遺留的500億英鎊財政缺口（約4,520億港元）。

消息人士稱入息稅與國民保險供款增加被取消後，會在未來數年以凍結個人免稅額等措施填補。消息人士指英國將面臨崎嶇前景，如民眾希望公共服務能夠維持，必須在稅務上作出更多貢獻。

消息人士表明，新冠肺炎疫情期間及巨額能源資助使政府需借貸數千億英鎊，單靠削減政府開支將不足以填補巨大財政缺口。

英國推遲至11月17日公布預算 傳設法填補3640億財政缺口 【下一頁】

據報，侯俊偉有意在財政預算平分加稅及削減開支措施，估計納稅人需多繳250億英鎊（約2,261億港元）。

不過，消息人士亦指出，辛偉誠與侯俊偉希望保障英國社會最脆弱群體，兩人同意應該要求有能力者負擔更多稅務責任。

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責任編輯：吳漢培

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