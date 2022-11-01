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【機迷熱話】EA宣布將與Marvel長期合作　著手開發《Iron Man》等動作冒險遊戲

科技 15:15 2022/11/01

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EA近日宣布與Marvel合作，並會基於對方的英雄漫畫系列，開發至少3款電子遊戲，當中包括由EA Motive負責的《Iron Man》。

遊戲商EA近年積極與各大影視公司合作。繼早前為Lucasfilm開發《Star Wars: Battlefront》和《Star Wars Jedi: Fallen Order》遊戲後，EA近日再宣布與Marvel合作，並會基於對方的英雄漫畫系列，開發至少3款電子遊戲，當中包括由EA Motive負責的《Iron Man》。

【機迷熱話】歐洲多國停售EA實體光碟　聚焦推銷數碼版本

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EA表示，《Iron Man》主要單人、第三人稱的動作冒險遊戲，並將會推出電腦版本以及主機版本，目前仍處於早期開發階段。及後也將會再開發至少兩款遊戲，但劇情會基於哪本漫畫、由哪一間工作室開發，EA 暫時仍未有公布。

EA另透露，《Iron Man》將由EA Motive 工作室開發，該團隊由《漫威星際異攻隊》的製作人Olivier Proulx領導。是次遊戲將採用原創故事，即並非過往大眾再電影及漫畫看到的劇情。

【機迷福音】Maxis公布下一代《模擬市民》　將支援跨平台及多人合作模式

責任編輯：曾曉汶

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