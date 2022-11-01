【機迷熱話】EA宣布將與Marvel長期合作　著手開發《Iron Man》等動作冒險遊戲

▲ EA近日宣布與Marvel合作，並會基於對方的英雄漫畫系列，開發至少3款電子遊戲，當中包括由EA Motive負責的《Iron Man》。

遊戲商EA近年積極與各大影視公司合作。繼早前為Lucasfilm開發《Star Wars: Battlefront》和《Star Wars Jedi: Fallen Order》遊戲後，EA近日再宣布與Marvel合作，並會基於對方的英雄漫畫系列，開發至少3款電子遊戲，當中包括由EA Motive負責的《Iron Man》。

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EA表示，《Iron Man》主要單人、第三人稱的動作冒險遊戲，並將會推出電腦版本以及主機版本，目前仍處於早期開發階段。及後也將會再開發至少兩款遊戲，但劇情會基於哪本漫畫、由哪一間工作室開發，EA 暫時仍未有公布。

EA另透露，《Iron Man》將由EA Motive 工作室開發，該團隊由《漫威星際異攻隊》的製作人Olivier Proulx領導。是次遊戲將採用原創故事，即並非過往大眾再電影及漫畫看到的劇情。

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責任編輯：曾曉汶

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