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嫌澤連斯基唔識感恩 拜登發脾氣稱:「美國已經好慷慨」

環球社會熱點 14:05 2022/11/01

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俄烏戰爭爆發後，西方國家持續烏克蘭提供援助。美媒引述消息人士指，美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基在6月一次通話中，因澤連斯基不斷要求提供額外援助，拜登隨即發脾氣，稱「美國已經好慷慨」。

拜登警告能源公司停發「戰爭財」 或徵「暴利稅」 【下一頁】

美國全國廣播公司（NBC）引述4位消息人士指，拜登（Joe Biden）與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在6月中一次通話期間，向澤連斯基表示自己成功爭取向烏克蘭增撥10億美元（78億港元）軍事援助。據報澤連斯基卻開始向拜登「訴苦」，逐一列出烏克蘭仍未獲得的援助物資。

消息人士稱，拜登早已對澤連斯基心存不滿，認為白宮竭盡所能向烏方提供最多援助，但對方卻只顧公開宣揚不足之事。拜登此時終於大發脾氣，稱「美國人非常慷慨，我嘅政府同美軍已經好努力幫助烏克蘭」，希望澤連斯基能更加感恩。

普京襲烏電網報復 基輔民眾街頭輪候食水 【下一頁】

NBC引述烏方消息人士指，澤連斯基與拜登通話過後，團隊認為與美國總統發生摩擦對局勢沒有幫助，並嘗試緩和雙方關係。

澤連斯基當日公開發表講話感謝拜登提供一攬子援助、拜登亦發聲明重申美國堅定支持烏克蘭。消息稱，兩人自此關係獲得顯著改善，雙方繼續保持交流，拜登不斷加碼向烏克蘭增援。

美國至今向烏克蘭提供超過650億美元（5,070億港元）援助，當中約150億美元（1,170億港元）來自國防部的軍事支援。

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責任編輯：郭麗明

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