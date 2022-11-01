【南韓人踩人】美國眾議員姪女身亡 新學期剛到當地做交換生

南韓首爾梨泰院發生人踩人悲劇，死者中包括2個美國人。美國眾議員溫斯特羅普發表聲明表示，其中一名死者是他的姪女吉澤克。溫斯特羅普表示，對吉澤克的離世感到心碎。據報吉澤克是一名護理系學生，她本學期作為交換生前往南韓留學。

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美國共和黨籍俄亥俄州眾議員溫斯特羅普（Brad Wenstrup）周一（31日）發表聲明，表示其中一名在南韓梨泰院事件喪生的美國公民，正正是他的姪女吉澤克（Anne Marie Gieske）。他在聲明中表示，全家人對吉澤克的離世感到悲痛。

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溫斯特羅普辦公室亦發表吉澤克父母的聲明，指對失去女兒感到心碎。兩人形容女兒是「備受愛護的一盞明燈」，希望外界能一同祈禱及給予尊重。

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據悉吉澤克就讀於肯塔基大學（University of Kentucky） 護理系三年級，大學周日（30日）發表聲明指，吉澤克是作為交換生到南韓留學。大學同時透露，另有兩名來自英國的學生和吉澤克一同到當地留學，校方已確認兩人安全。

吉澤克曾就讀的中學亦表示，將為學生安排輔導員。校長 Justin Kaiser透露，吉澤克於2020年畢業，但今年夏天仍以志願者身份參與學校軍樂隊活動。

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責任編輯：李俊儀