  • 22°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 14:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FinTech Week】歐冠昇：納海外公司入港股通成變革一步　內地投資者渴求機遇

股市 13:17 2022/11/01

分享：

分享：

【FinTech Week】歐冠昇：納海外公司入港股通成變革一步　內地投資者渴求機遇（梁偉榮攝）

港交所行政總裁歐冠昇出席金融科技周時形容，粵港澳大灣區是中國金融大發展（big bang of finance）的核心和沙盒，區內財富不斷增加和創新科技發展，都帶來重大雙向資本流動。香港是大灣區內最國際化的城市，連同深圳、廣州等創新發展，大灣區如集矽谷與華爾街於一區。

他表示，連接資本和投資者是香港重要功能，港交所近期諮詢擴大上市機制至容許未盈利特專科技公司來港上市，香港正研究港股通引入人民幣計價櫃枱，連同ETF通、互換通、理財通等新互聯互通措施，都加強香港連接能力。

歐冠昇特別提及，中國當局擬允許港股通納入合資格海外公司將成為變革一步（game changer），指出內地今年新股集資活動熾熱，深交所為全球集資額第二高交易所，可見內地投資者渴求投資機遇（hungry for opportunity）。他重申，預計中國在岸資本市場可在未來十年擴大至100萬億美元規模。

相關文章：

【上市改革】港交所諮詢「特專科技公司」新上市規則、涉5行業　市值門檻80億元遠高於科創板、陳翊庭：需求強勁

【FinTech Week】保監局張雲正： 明年首季API框架諮詢　正研究跨地域數據連接

【FinTech Week】亞投行金立群：普惠金融有助亞洲經濟發展　投資數碼基建必不可少

【FinTech Week】平安壹賬通銀行：客戶貸款貿易價值75%來自大灣區　CDI可望進一步簡化審批

港股 歐冠昇 港股通 香港交易及結算所有限公司 深圳證券交易所 互聯互通

上一篇文章

【人壽保險】Bowtie贊助1300名人壽客戶作鼻咽癌篩查　結果不影響保障範圍、核保及索償

下一篇文章

【澳門博彩】金沙午後抽高8%　澳門10月賭收跌一成遜預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台：三號風球會在今日維持　幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課
【打風消息】天文台：三號風球會在今日維持　幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款