▲ 【FinTech Week】歐冠昇：納海外公司入港股通成變革一步 內地投資者渴求機遇（梁偉榮攝）

港交所行政總裁歐冠昇出席金融科技周時形容，粵港澳大灣區是中國金融大發展（big bang of finance）的核心和沙盒，區內財富不斷增加和創新科技發展，都帶來重大雙向資本流動。香港是大灣區內最國際化的城市，連同深圳、廣州等創新發展，大灣區如集矽谷與華爾街於一區。

他表示，連接資本和投資者是香港重要功能，港交所近期諮詢擴大上市機制至容許未盈利特專科技公司來港上市，香港正研究港股通引入人民幣計價櫃枱，連同ETF通、互換通、理財通等新互聯互通措施，都加強香港連接能力。

歐冠昇特別提及，中國當局擬允許港股通納入合資格海外公司將成為變革一步（game changer），指出內地今年新股集資活動熾熱，深交所為全球集資額第二高交易所，可見內地投資者渴求投資機遇（hungry for opportunity）。他重申，預計中國在岸資本市場可在未來十年擴大至100萬億美元規模。

相關文章：

【上市改革】港交所諮詢「特專科技公司」新上市規則、涉5行業 市值門檻80億元遠高於科創板、陳翊庭：需求強勁

【FinTech Week】保監局張雲正： 明年首季API框架諮詢 正研究跨地域數據連接

【FinTech Week】亞投行金立群：普惠金融有助亞洲經濟發展 投資數碼基建必不可少

【FinTech Week】平安壹賬通銀行：客戶貸款貿易價值75%來自大灣區 CDI可望進一步簡化審批