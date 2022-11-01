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【ESG】惠譽賈菁薇：中國可持續發展債發行量達701億人幣　涉工業、原材料、公用事業和能源行業

宏觀解讀 19:48 2022/11/01

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【ESG】惠譽賈菁薇：可持續發展掛鈎債券發行量達701億元人幣　傳統行業亦發綠色或可持續債券

惠譽常青ESG研究組聯席董事賈菁薇表示，中國可持續發展掛鈎債券截至10月發行量達701億元人民幣（人民幣，下同），貼標轉型債券發行量達312億元，主要涉工業、原材料、公用事業和能源行業，反映中國「難減排」傳統行業趨向發行可持續發展掛鈎債券和轉型債券。

上半年綠色貸款金額升至55萬億

銀行綠色貸款為低碳轉型重要融資工具，人行去年推出「碳減排支持工具」，鼓勵銀行為低碳轉型提供貸款。綠色貸款額上半年升至55萬億元，主要為清潔能源、基礎設施綠色升級及直接減排項目。

商業建築抵押貸款支持證券為內房提供融資渠道
中國綠色資產支持證券（ABS）上半年累計發行額達1,100億元，涉汽車貸款及供應鏈ABS。今年綠色或碳中和CMBS發行利率提升，因獲國內外綠色建築認證的商業地產支持，在現時高貸款成本下，為內房提供融資渠道。

《中國綠色債券原則》及《可持續金融共同分類目錄-減緩氣候變化》與國際標準接軌

《中國綠色債券原則》使國內綠色債券更符合國際標準，說明債券募集資金須全數用於綠色項目，並需指出募集資金運用。《可持續金融共同分類目錄》則指出中國和歐盟的可持續金融差異。

該行指出，中國重推自願碳信用市場（即國家核證自願減排量CCER），全國碳排放交易計劃（ETS）受關注，CCER需求將擴大，其碳抵消機制要求、碳報告及審計方面備受挑戰。碳排放數據欠核驗和審計，拖累將建材納入全國碳市場進程。

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記者：宋佩恩

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