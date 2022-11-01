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【美國疫情】CDC主任食輝瑞口服藥後復陽 拜登福西後第3人

環球社會熱點 13:30 2022/11/01

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美國會為新冠肺炎患者安排服用輝瑞口服藥Paxlovid，治療確診病人。疾控中心（CDC）主任華倫斯基早前確診，曾服用Paxlovid作為療程之一，其後便康復。但近日她再次確診，成為第3位曾服用Paxlovid而復陽的政府高層。

拜登接種二價新冠疫苗 呼籲美國民眾盡快打針 【下一頁】

CDC周一（10月31日）表示，華倫斯基（Rochelle Walensky）10日前出現輕微症狀，經檢測確認確診。她完成Paxlovid療程加上在家隔離，數日後便改有陰性結果。然而，華倫斯基周日（10月30日）再次出現陽性反應。

CDC指出，華倫斯基疫苗接種狀態已按指引維持最新水平，並在家隔離，會以視像形式參與各種會議。

【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強 【下一頁】

自美國引入Paxlovid作為確診患者療程後，總統拜登（Joe Biden）及傳染病專家福西（Anthony Fauci）亦曾服用，但兩人同樣康復後復陽。華倫斯基為美國政府內，第3名高層曾服用Paxlovid而復陽。

美國有研究發現，不少當地民眾完成Paxlovid的5日療養程後出現症狀反彈，甚至是復陽。美國食品及藥物管理局（Food and Drug Administration）上月已要求輝瑞，測試額外Paxlovid療程對復陽或症狀反彈人士的作用。

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責任編輯：吳漢培

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