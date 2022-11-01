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【AAPL】蘋果據報仍未決定iPhone SE 4之屏幕尺寸及其物料

股市 12:49 2022/11/01

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【AAPL】蘋果據報仍未決定iPhone SE 4之屏幕尺寸及其物料

據顯示器行業分析師Ross Young表示，蘋果（美：AAPL）仍未決定在2024年推出的iPhone SE 4之屏幕尺寸及其物料。

早前蘋果正考慮採用兩個供應商的6.1吋OLED屏幕，以及另外兩個供應商的5.7吋至6.1吋的LCD屏幕。Young指，蘋果目前仍未決定要5.7吋或6.1吋屏幕，同時亦未決定使用OLED或LCD物料。

目前的iPhone SE機型使用帶有厚邊框和Touch ID主頁按鈕的LCD顯示屏。若採用OLED顯示屏，價格會更貴。而蘋果的旗艦iPhone系列配備了OLED面板，並自iPhone 12以來所有型號都使用OLED。

不過，OLED面板的價格可能已經下降到足以讓Apple 將其用於低價的iPhone SE身上，尤其是因為它不會再過兩年推出。

無論蘋果採用 5.7吋還是6.1吋顯示屏，Young都認為 iPhone SE 4將採用帶劉海屏的全屏設計，但目前尚不清楚蘋果是否會引入Face ID或堅持使用‌Touch ID‌。

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編輯：姚卓然

移動裝置 美股 科技產品 顯示器 Apple iPhone

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