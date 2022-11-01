【AIA 1299】友邦上季新業務價值增7% 本港業務重拾增長

友邦(01299)公布上季業績。截至今年9月止按固定匯率基準計算第三季業績，期內新業務價值7.4億元（美元．下同）上升7％，新業務價值利潤率58.1％下跌0.3個百分點，年化新保費12.71億元增長８％，總加權保費收入86.56億元上升2％。至於首三季業績，新業務價值22.7億元跌8％，新業務價值利潤率56.1％下跌2.9個百分點，年化新保費40.49億元下跌3％，總加權保費收入272.4億元上升3％。業績勝預期，友邦中午大升5%報62.5港元。

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友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，第三季所有報告分部於均取得新業務價值增長，帶動集團的新業務價值上升。各個業務在第二季回復的增長勢頭延續至第三季。隨著中國內地的疫情遏制措施放寬，友邦保險中國業務的銷售勢頭在第三季大幅改善，新業務價值較 2021年第三季增長6%。在上海業務活動回升的支持下，在地域拓展前成立的分公司締造按年及按季的增長。另外於新增地區的新業務價值繼續取得卓越的按年增長。

在透過澳門分公司向中國內地訪澳旅客銷售取得卓越增長的支持下，友邦保險香港業務於本季再次實現新業務價值增長，專屬代理及夥伴分銷渠道的新業務價值均有所增加。與東亞銀行(00023)的獨家銀行保險夥伴關係繼續締造卓越的新業務價值增長。

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