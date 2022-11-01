香港顧客服務協會25週年誌慶 成就非凡

作為客戶行業最權威的獎項，第20屆國際傑出顧客關係服務獎將於下月舉辦頒獎典禮，揭曉本屆得獎名單。主辦方香港顧客服務協會HKCSC和亞太顧客服務協會APCSC還將同期舉辦成立協會暨香港特區成立25周年慶典，回顧這25週年所取得的成就。

不忘初心 砥礪前行

協會在1997年開始籌備，並於1998年在香港大學成立跨行業會員的顧客服務研究項目。時值九七金融風暴前夕，各行各業生意火爆繁忙，因此企業關注的重心放在銷售業績，對顧客服務的質量和需求相對較低，導致消費者在各行業服務中處於比較被動的地位。

協會會員來自18個行業的國際先進企業，成立初期透過與香港大學合作研究項目，以及與國際客服專業機構合作推廣與顧客服務相關的國際認證培訓課程為主，提升會員的服務質量。為了進一步提升改善整體業界重視服務，並加強企業動力去持續關注顧客服務的提升，協會逐漸萌生了開展國際性認證和設立獎項的想法。由於希望給予顧客服務一個更深刻和更全面的含義，而非單單交易形式的顧客服務，協會更多著重於顧客關係的服務願景來命名。終於在2002年與國際機構合作組織正式設立了「傑出顧客關係服務獎」（CRE Awards）選舉活動。

國際傑出顧客關係服務獎CREA持續表彰傑出行業領袖

國際傑出顧客關係服務獎自2002年開始設立，已經連續舉辦了20年，肯定了許多市場領袖和專業人士。來自不同國家和地區的企業參與角逐，包括保險、銀行、地產、物流、移動通訊等多個行業。其中，恆基兆業、港燈、AXA安盛、AIA、宏利、香港賽馬會、DHL快遞 (新加坡)、敦豪國際速遞(香港)、臺灣DHL Express、星展銀行（台灣）、恒隆地產、中國電信、中外運敦豪國際航空快件、嘉泓物流、策安香港及澳門、Teleperformance China等眾多業內龍頭企業都是持續多年參獎，並獲得獎項。他們的努力和堅持也反映了國際CRE領袖在業內的地位。

过往参奖企业还包括中華電信、遠傳電信、遠東國際商業銀行、中國信託銀行、DHL EXPRESS台灣、花旗（台灣）銀行、行政院人事行政總處-人事資訊系統客服中心、臺北市政府、程曦資訊整合股份有限公司、東森得易購股份有限公司、台灣客服科技、聯想、海爾、太平洋人壽保險、瑪莎拉蒂、中郵保險、無限極（中國）、深圳市燃氣集團、MANULIFE (CAMBODIA) PLC、Eptica、PT. XL AXIATA, TBK、ASTRO大馬控股有限公司、RHB BANK BERHAD MALAYSIA、新捷運、新加坡興業銀行、SAP Asia、環球銀行金融電信協會、S.W.I.F.T. SCRL、DHL Express South Africa、Dialog Axiata、Advanced Contact Center、VP BANK FINANCE (FE CREDIT)等等。

今年，攜程集團等知名企業新加入評獎，也反映了國際傑出顧客關係服務獎的影響力在不斷擴大！

香港傑出顧客關係服務指數HKCREI採用大數據

APCSC與香港科技大學共同推出首個香港傑出顧客關係服務指數（HKCREI），是同類經濟指數中第一個採用大數據技術、數據融合技術和人機循環（HITL）集成的平臺，以國際基準幫助塑造未來的香港企業國際品牌格局、行業標準和領先經濟指標。得到了香港特區政府香港創新及科技基金 （ITF）的支持。

指數研究成果包括在線數據的處理方法、各行業的在線問卷設計，包括淨推薦值（NPS）、客戶忠誠、滿意 度、價值、價格容忍度等國際指標。第一期指數調查結果已經發佈，收集了數千個有效問卷回覆，包含18個行業在2020年度和 2021第一季的服務表現數據。這18個行業包括銀行、保險、證券交易服務、信用卡、移動通訊、寬頻、付費電 視、網購平台、快遞、線上訂餐和外賣、咖啡室、快餐店、鐵路、巴士、景點、商場、超市、藥房等。

APCSC 主席朱剛岑指出，HKCREI作為一個新的遊戲規則改變者將幫助香港加速、超越和融入大灣區，成為國際領先的品牌生態系統。APCSC在HKCREI研究數據的基礎上還新增香港傑出顧客關係服務指數獎項與認可計劃；邀請市場研究涉及的行業和公司參加，有助提升企業的顧客滿意度、忠誠度、業務績效、競爭力和盈利能力。

優質顧客服務國際標準CSQS不斷升級為企業提供最佳指南

CSQS是傑出顧客關係服務獎的參評標準，由香港大學研究開發，以客戶為驅動的最佳守則指南。以它為準則的實地考察以及與其他評審步驟的平衡計分卡，為公平和科學的評估，為機構及組織，提供了一套統一完善的標準。協會主席朱剛岑指出， CSQS今年已更新到18.0版本，融合HKCREI的研究發現、企業大數據應用等最新實踐，加入了NPS、ESG等多個新指標，從而為企業業務升級轉型提供更多更新的指導！

顧客管理服務證書課程（CCSM）提供全面專業培訓

CCSM是一套既全面又有系統的顧客服務培訓課程,包括基本和現代顧客服務管理概念，讓學員增進最新的科技發展和管理概念知識。CCSM能讓學員知道對顧客的關心、超出顧客期望和一個專業顧客服務中心的重要性，讓每個顧客服務管理人員能擁有所需技術和概念，在顧客和企業廠商裏發揮策略性價值，並建立一支成功的隊伍從而達到企業和廠商的使命。學員亦將學懂數據分析方法以及如何活用所得資料。

CCSM開辦至今，已經有不同地區不同行業的眾多企業參加培訓，包括在台灣的中華電信、遠傳電信、臺灣DHL Express、臺灣人壽保險、臺灣之星，和国内的海爾、聯想、中國電信、麥當勞、順豐速運（集團）、星展銀行(臺灣) 、中國太平洋人壽、中外運－敦豪國際航空快件有限公司、友邦保險中國區，新加坡的陸路交通管理局、AIA Singapore、Manulife Singapore等，和马来西亚AIA Bhd.、Astro Holdings 等等，並取得了高度好評。

圓桌會議和論壇搭建總裁級國際交流平臺

為了廣泛傳播傑出顧客關係CRE服務領袖文化，APCSC每年舉辦傑出顧客關係及優質 顧客服務國際標準（CSQS）圓桌會議（圓桌）及 CEO和CXO論壇，為企業建立國際交流平臺，提供難得的交流機會。

APCSC基本上每年在亞太地區舉辦20多場圓桌、論壇、工作坊，邀請來自資訊科技、服務外包、金融、物流、文化傳媒、保險、物業管理、公共服務、諮詢及零售的顧客關係管理、服務和市場行銷的管理層和相關專家參加，分享促進在顧客服務體驗、關係管理及創新科技等多方面的成功案例和標杆。 近年來考慮到疫情影響，為了保障參會人員的安全，APCSC還舉辦了多場在線論壇。

優質客服專員中心認證（PSC）表揚員工發展計劃

優質客服專員中心證書，要求 APCSC 會員機構必須有九成以上的顧客服務和熱線中心的職員達到APCSC全球性認可培訓證書課程的認證標準，包括客服中心資深專員證書（CCCP）、客服中心主管證書（CCCS）、聯絡中心經理 證書（CCCM），顧客服務分析及審查員證書（CCSA）和顧客服務管理證書（CCSM）。該認證為每年更新。優質客服專員中心證書是免費頒發，有效期為一年。

卓健醫療、美贊臣營養品(香港)、尚健維佳、中國電信國際、美國寶石研究院 (GIA)、 International Herald Tribune、Nexusguard Ltd.(Nexusguard)、Fidelity International等公司都曾經獲得PSC認證。透過獲得PSC認證，機構能將其顧客服務專員與其關鍵任務服務過程更好的融合在一起，從而確保向所有顧客提供有效而可靠的服務，滿足顧客獨特而複雜的要求。

卓越典範獎(BIC) 嘉獎企業卓越典範客戶關係管理

APCSC每年頒發卓越典範獎項與參加亞太區卓越典範客戶關係管理基準方案的企業。客戶關係管理基準方案及報告每年持續對公司及服務進行評估，參加企業可以透過基準方案評估了解市場趨勢、最佳守則及訂立未來投資計劃。基準方案及報告包括顧客關係管理（CRM）和顧客服務商業表現，以及策略商業單位所需注重的層面。APCSC制定的這個項目，幫助機構找出需要改善的地方，對改善顧客體驗、滿意度和忠誠度大有幫助。

星展銀行（台灣）、時代週刊及財富雜誌亞洲區出版社、保栢（亞洲）有限公司、新世界電訊有限公司、香港流動通訊有限公司、敦豪國際速遞(香港)有限公司、電訊盈科、SmarTone、道亨保險有限公司、Dialog Telekom、萃鋒有限公司等不同行業的多家機構都曾經獲得BIC獎項。

25週年是一個新的里程碑！

朱剛岑主席指出，很欣慰協會能夠通過評獎、認證、培訓等一系列服務專業工作，對立足香港拓展亞太地區顧客服務行業有所奉獻，也獲得廣泛認可。在下一個階段，APCSC將再接再厲，致力於打造香港與亞太地區的優質服務品牌生態系統，帶領更多CRE領袖積極創新，為廣大顧客帶來更多創新的服務體驗，也繼續努力陪伴大家與香港特區走過更多的25週年！

（特約）