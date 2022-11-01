【戶戶送】戶戶送：港人環保意識增加　更傾向選擇可持續環保食物包裝

▲ 超過一半（62%）的受訪消費者更偏好向採用環保包裝的餐廳訂購外賣。（戶戶送圖片）

隨著政府加快「走塑」計劃，禁止使用即棄塑料餐具，戶戶送分別在9月和10月進行調查，探討消費者及餐廳對使用環保食物包裝的看法，以及採用環保包裝所伴隨的機遇和挑戰。調查顯示，超過一半（62%）的受訪消費者更偏好向採用環保包裝的餐廳訂購外賣。

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不過與此同時，有近一半（44%）的受訪餐廳表示，仍然未改用環保包裝，即使上述餐廳有意願採用環保包裝，但缺乏資金支持成為主要的障礙。

消費者對環保食物包裝需求上升

調查當中，有61%受訪者表示，在訂購外賣時，能否選用環保包裝成為首要條件之一，當中特別是X世代（46至55歲）最積極支持環保包裝；有高達69%的人表示，環保包裝是訂購外賣時的關鍵考慮因素，而Z世代（18至25歲）中則只有57%表示認同。

另外，有62%受訪者同意更偏好向採用環保包裝的餐廳訂購外賣，當中有3分之2（66%）的受訪消費者表示，在訂購外賣時，願意為改用環保包裝而付出更多費用。

營運成本增加 阻礙轉用環保包裝

對餐廳而言，轉用環保包裝時須面臨不少障礙，其中3大主要障礙包括：1.缺乏對可持續營運的資金支持（48%）；2.公眾的環保意識偏低（22%）；3.環保包裝的供應商選擇有限（19%）。

不過，超過3分之2的受訪餐廳（70%）認同顧客偏好採用環保包裝的食肆，逾一半餐廳（56%）表示已採用環保包裝。對於未有採用環保包裝的餐廳而言，主要的困難為營運成本增加（83%），另外有逾60%正採用環保包裝的餐廳表示，轉用環保包裝後，營運成本增加了1至5%。

津貼援助是最大推動力

另一方面，3分之2受訪餐廳（67%）認為津貼援助是改用環保包裝的最大推動力。外送服務平台的市場推廣活動（33%）雖然能提供獨特優勢，但推動力仍未及津貼援助。

戶戶送香港區總經理許志賢表示：「我們將繼續通過行動促進業界的可持續發展，並與相關持份者合作，探索更多鼓勵方案，攜手推廣綠色生活，協助整個外送服務行業實現長遠、可持續的改變，同時呼應政府的管制即棄膠餐具計劃，加快實現『走塑』目標。」

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責任編輯：李智美