金紫荊女企業家協會公佈 第四屆金紫荊女企業家獎得獎結果

▲ 金紫荊女企業家協會主辦第四屆金紫荊女企業家獎，並於10月31日舉行記者招待會公布得結果。右起：金紫荊女企業家協會主席章曼琪與金紫荊女企業家協會常務副主席及第四屆金紫荊女企業家獎籌委會總召集人詹嘉莉。

女性經已成為現今社會的重要橋樑，在不同界別貢獻良多，正直跨越疫情的艱難時期，金紫荊女企業家協會 (下稱協會) 主辦，第四屆金紫荊女企業家獎頒獎典禮將於 2022 年 11 月 11 日 (星期五) 假香港金鐘道 88 號太古廣場香港萬豪酒店 3 樓大禮堂舉行。為隆重其事，協會特別於今天（31 日）公佈本屆金紫荊女企業家得獎者。

金紫荊女企業家獎舉辦目的旨在表揚女性的企業家精神，在商業和社會各界的驕人成就。因此，協會於本屆特設多個獎項類別，藉以冠冕女性在不同範疇的傑出成就，彰顯女性在社會各界的建樹和貢獻。

▲ 章曼琪（右）在記者招待會上回顧協會十周年的成就，詹嘉莉則公布了第四屆金紫荊女企業家獎各獎項得獎者。

第四屆金紫荊女企業家獎評審團中多位評審均來自各界，別具豐富領導經驗和精闢見解，當中包括商務及經濟發展局局長陳百里博士JP、全國婦聯執委兼港區婦聯代表聯誼會會長陳曼琪律師MH JP、大灣區香港中心董事高靜芝博士GBS SBS JP、德勤亞太區主席周志賢先生、香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊女士SBS JP、精英匯集團主席梁賀琪女士以及華昇診斷中心董事長胡定旭先生GBS JP。評審團幾經多方考量，包括各參賽者的企業家或創業精神、商業道德及社會責任、所屬企業或機構的卓越表現，以及比對各獎項類別的個別評審準則，務求選出最實至名歸的得獎者。是日，公布得獎結果由金紫荊女企業家協會主席章曼琪女士、金紫荊女企業家協會 常務副主席及第四屆金紫荊女企業家獎籌委會總召集人詹嘉莉女士負責宣佈，得獎詳情如下(排名 不分先後)：

A. 「創意藝術企業家獎」得獎者:

1. 何美芝 - Charmaine Art Consultancy Limited 創辦人及創作總監

2. 呂施施 - 福幼基金會聯合創辦人

3. 周旋 - 周旋藝術中心有限公司藝術總監

4. 唐婭 - 唐婭藝術科技有限公司藝術總監

5. 陳嘉賢 - SPARKLE COLLECTION 創辦人及設計總監

B. 「卓越企業管理獎」得獎者:

1. 陳玥心 - Lightmac Group Chief Executive Officer

2. 陳家寶 - THE BRIDGE HOLDING LIMITED 執行董事及執行創意總監

3. 黃水晶 - 百階（香港）有限公司行政總裁

4. 趙小燕 - 羚邦集團有限公司主席及行政總裁

5. 趙宇 - 置富產業信託行政總裁兼執行董事

6. 歐陽鳳盈 - 福盈有限公司 創辦人及董事總經理

7. 鄭詩韻 - 天機亞太集團有限公司 合夥人兼首席執行官

8. 賴錦妍 - Lisa Pang International Program Limited 創辦人

9. 關淑儀 - 農圃餐飲（控股）有限公司執行董事

C. 「大中華企業成就獎」得獎者:

1. 陳芳 - 怡園酒業控股有限公司行政總裁

2. 陸茵 - 瑞德傳媒有限公司董事總經理

D. 「非凡慈善企業家獎」得獎者:

1. 彭麗明 - Lisa Pang International Program Limited 創辦人

2. 黃林趣玲 - ABC Pathways 集團創辦人及主席

3. 廖湘嵋 - 醫德好慈善基金主席及創辨人

4. 鄭慧賢 - 仁愛堂第四十三屆（壬寅）董事局董事

5. 嚴偉賢 - 捷聯集團董事

E. 「世代傳承獎」得獎者:

1. 陳慧琪 - 恆和珠寶集團有限公司執行董事暨恆和鑽石董事總經理

2. 陳曉晴 - 翹日天物流有限公司董事

3. 蔡加敏 - 旭日國際集團有限公司/安基司幼稚園暨國際幼兒園副主席/執行校董/行政總監

F. 「可持續發展企業獎」得獎者:

1. 鄭文娥 - Simply Mask Limited 創辦人

G. 「創新科技獎」得獎者:

1. 何倍倩 - QonBay.io 創辦人及營運總監

2. 麥懿睿 - 中國新能源空鐵國際有限公司行政總裁

3. 葉琳 - 澳科環球有限公司創始人兼行政總裁

4. 詹嘉慧 - 信山實業有限公司董事

5. 黎曉靈 - 愛多國際控股有限公司創辦人

6. 謝凱澄 - 友貨運控股有限公司聯合首席執行官兼創辦人

7. 龔倚澄 - 滙創未來科技有限公司創辦人及行政總裁

H. 「青年企業家獎」得獎者:

1. 倪雪映 - 深圳九算優化科技有限公司聯合創始人及首席執行官

2. 章佳潔 - 致拓壹嘉文化傳播（深圳）有限公司創辦人

3. 郭曉芝 - 奧恩國際幼兒園暨幼稚園創辦人及校監

4. 陳樂怡 - 極致動力有限公司創辦人

「創意藝術企業家獎」表彰擁有創意藝術思維、積極參與和推動藝術和文化發展的女性；「卓越企業管理獎」重則表揚具成就出眾的企業創辦人和領袖；「大中華企業成就獎」表揚女企業家在大灣區的貢獻及社會影響力；「非凡慈善企業家獎」表彰在慈善界具卓越領導能力、熱心參與公益事業的女性領袖；「世代傳承獎」表揚成功延續家族企業文化的女性；「可持續發展企業獎」 則表揚在領導和實踐可持續發展方面的傑出女性；「創新科技獎」和「青年企業家獎」表揚在創 新和前瞻性行業的女性領袖。

關於金紫荊女企業家協會

金紫荊女企業家協會成立於 2012 年，是香港首個致力凝聚女企業家們的商會，創會骨幹成員由一群關心香港營商環境、自身行業發展、以及大中華拓展機遇的本地工商界、專業界別、服務業的女性企業家及高層管理人員組成。協會致力幫助會員建立香港以至大中華區營商網絡及業務發展平台，並積極發展成為香港特區政府各相關部門的諮詢橋樑。協會專注透過舉辦各種活動，讓會員了解香港營商環境和最新政策，並就香港特區政府的經濟政策、營商立法、中小企政策提供意見。今天金紫荊女企業家協會已與「廣東省女企業家協會」、「台灣女企業家協會」等組織達成友好合作協議，兩岸服務會員超過 7,000 人。金紫荊女企業家協會網址: https://www.gbwea.org/

金紫荊女企業家獎支持機構

⚫ 德勤全球

⚫ 香港生產力促進局

⚫ 香港數碼港管理有限公司

⚫ 香港科技園

⚫ 香港青年工業家協會

⚫ 香港菁英會特別鳴謝： 媒體夥伴 -「香港經濟日報」

（特約）