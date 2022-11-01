▲ 【美國加息】摩通：環球加息周期將會於明年初完結 對風險市場來說是重要支持

美國聯儲局展開一連兩日的議息會議，摩根大通環球市場首席策略師Marko Kolanovic認為，環球加息潮即將完結，聯儲局將於12月加息0.5厘，明年首季會再加0.25厘，然後便會暫停加息。

摩通指，收緊貨幣政策的速度放慢，不代表環球央行會讓通脹上升，消費物價壓力需要持續下降，而歐洲央行已表明會繼續對抗通脹。

觀望聯儲局及英倫銀行議息 料齊加息75點子【下一頁】

「若該行預測正確，40年來最一致及最進取的環球加息周期將會於明年初完結，而對風險市場來說是重要支持，央行加息的步伐已見頂，未來加息的幅度將會較之前為小。」

市場預期，聯儲局將於本港時間周四凌晨公布加息0.75厘，為連續第四次加息0.75厘，投資者關注聯儲局主席鮑威爾在會後的講話。

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編輯：陳韻妍