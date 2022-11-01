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【英國王室】白金漢宮開年薪36萬請花王 絕無特定要求

環球社會熱點 12:13 2022/11/01

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英國王室最近推出招聘廣告，開出高達年薪4萬英鎊（36.1萬港元）聘請花王，專門打理白金漢宮日常園藝；溫莎堡同時亦開出年薪3.8萬英鎊（34.3萬港元）請花王，王室正等待對植物充滿熱情的求職者應徵。

殘疾乘客屈辱爬出飛機客艙 因加錢先用得機艙輪椅 【下一頁】

英媒報道指，王室最近刊登廣告請人，開價年薪4萬英鎊聘請白金漢宮花王，每周工作39小時，職務要求包括草坪維護、樹木、花卉邊護理等，全面負責花園植物保養及展示，以達到「卓越級標準」。

廣告指，每年都有成千上萬遊客欣賞白金漢宮的花卉，這份工作絕對能夠為本人帶來滿足感及自豪，希望聘請與英王查理斯三世（King Charles III）一樣，對植物充滿熱情的人擔任此職。

廣告更列明是替「世界著名機構」工作的最佳機會，致力保護及增加王室花園生物多樣性，合力塑造王室花園未來。

白金漢宮

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溫莎堡

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    +2

Kendall Jenner萬聖節扮《反斗奇兵》牛仔女 網友：教壞細路 【下一頁】

與此同時，溫莎堡亦開出年薪3.8萬英鎊請花王，職責與白金漢宮花王類似，主要負責日常園藝，包括打理東露台花園、護城河花園（Moat Garden） 以及管理苗圃。花王亦要打理由Windsor Farm Shop生產的農產品及植物等。

上述兩份工作都沒有列明具體要求，只要求職者對園藝工作充滿熱情、對人有禮即可申請，申請截止日期為本周四（3日）。

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責任編輯：郭麗明

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