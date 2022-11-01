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【南韓人踩人】民眾學CPR急救意欲增加 遺留物擺滿體育館

環球社會熱點 13:02 2022/11/01

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南韓首爾梨泰院發生人踩人事件，導致逾150人死亡，當時現場不少民眾自發參與救援。據報受事件影響，南韓民眾學習心肺復甦（CPR）的意欲增加。南韓紅十字會有官員透露，近期CPR培訓詢問次數增逾1倍。當局亦整理事發現場遺留的物品，數量之多足以放滿體育館地上。

南韓警方承認欠人流管制　475人特別調查隊搜證 【下一頁】

梨泰院上周六（29日）發生人踩人事故，網上流傳影片顯示，除救護人員外，亦有大量普通民眾對傷者實施CPR，情景令民眾意識到懂得CPR的重要性。

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《韓聯社》引述現年32歲的裴姓（Bae，暫翻）上班族報道，若當時現場有更多人懂得做CPR，死亡人數或會減少，事故發生後決定學習CPR。另一年僅20餘歲李姓（Lee，暫譯）亦指，一直知道懂得CPR很重要，但無機會學習，若當時在現場且懂得實施，會協助挽救生命，他亦已計劃學習相關技能。

美國男大學生南韓罹難  父意外前短訊叮囑安全 【下一頁】

有南韓紅十字會官員表示，梨泰院事故發生後，大首爾地區總部及分支機構的CPR培訓查詢均增加逾1倍。有南韓心肺復甦協會（Korean Association of Cardiopulmonary Resuscitation）亦指，事件發生後，協會網站訪問量翻了兩倍。

協會官員指，心臟驟停後立即實施CPR，可令患者生存機會增加逾3倍。他同時認為，需在學校及公眾增加CPR培訓。

當局整理事發現場遺留的物品，並在周二（11月1日）於龍山區的一個體育館內擺放，讓死難者家屬及生還者認領。照片可見，當日遺留的物品眾多，足以鋪滿體育館地上。

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責任編輯：李俊儀

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