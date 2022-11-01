【蘋果動向】蘋果成立新安全研究網站　匯報安全漏洞可獲78萬港元

▲ 蘋果（Apple）為加強旗下產品如iPhone、Mac等的安全性，近日宣布成立新安全研究網站（Apple Security Research）。

蘋果（Apple）為加強旗下產品如iPhone、Mac等的安全性，近日宣布成立新安全研究網站（Apple Security Research），讓可資訊安全研究人員匯報安全漏洞，今年也將會升級獎勵金額，激勵研究人員加速匯報漏洞。另外，研究人員也可向蘋果申請研究裝置，而申請截止日為11月30日。

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蘋果表示，自2016年開始，已邀請少量研究人員參與Apple Security Bounty（蘋果漏洞賞金計畫），並且在2019年正式全面對外開放，至今已頒發約2,000萬美元（約1.5億港元）獎金，其中有20項的獎金更超過10萬美元（約78萬港元）。

該企指，將會升級Apple Security Bounty計畫，目前已將更詳細的評估標準、獎金範圍和研究案例上傳至新的安全研究網站上，讓研究人員清楚了解研究重點，並預測自身的研究是否有資格能獲得獎金。

可獲專屬iPhone 但禁日常使用

除此之外，蘋果也開放研究人員申請加入新一輪的安全研究裝置（Security Research Device, SRD）計畫，獲邀加入的研究人員可取得一部專門用於安全研究的iPhone，能執行任何工具、選擇想要權限，甚至是自定義核心等。不過，蘋果就強調，研究人員必須將所發現的安全漏洞提交給蘋果或適當的第三方，且用於SRD的iPhone不可於日常使用。

新SRD計畫將於11月30日截止報名，美國、新加坡、南韓與日本等約50個國家及地區的研究人員都可申請，但就未包括香港、台灣或中國。

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責任編輯：曾曉汶

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