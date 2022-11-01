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Instagram突刪大量用戶 C朗一晚唔見300萬粉

環球社會熱點 12:03 2022/11/01

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社交平台Instagram在香港時間周一晚（10月31日）突然出現大量帳戶被刪除，不少名人的追蹤人數明顯減少。作為平台上最多追蹤數的帳戶，葡萄牙球星C朗拿度當晚便一度「損失」約300萬名追蹤者。

Kendall Jenner萬聖節扮《反斗奇兵》牛仔女 網友：教壞細路 【下一頁】

不少IG帳戶於周一晚突然被停權或刪除，眾多名人亦稱追蹤者人數忽然大減。效力英超曼聯球星C朗（Critiano Ronaldo）為IG上最多追蹤數的個人帳戶，其時他的追蹤數曾一度減少約300萬。

不過，在IG修復過後，C朗追蹤數回到原先人數，約4.93億追蹤帳戶。

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【英國王室】哈里力邀前女友參與創作 自傳内容未夠吸引 【下一頁】

IG母企Meta在當晚表示，察覺到有不少帳戶出現問題，並正在調查事故及就事件道歉。大量用戶聲稱，IG以未有遵守平台社交指引為由暫停帳戶使用權限30日。事故原因暫時仍不明。

大批民眾其時湧到另一社交平台Twitter宣洩不滿，多人聲稱無故遭IG停用帳戶。亦有網民開玩笑指出，當通訊軟件Whatsapp及IG故障，大眾才會湧入Twitter。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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