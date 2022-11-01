▲ 【FinTech Week】保監局張雲正: 明年首季API框架諮詢 正研究跨地域數據連接

保險業監管局行政總裁張雲正出席金融科技周發表演講時指，保險行業在疫情期間急速數碼化，保監局近年從三方面推動保險科技，包括鼓勵行業採用開放 API、連接數據及綠色金融產品以及增強行業網絡保安能力。張雲正透露，開放API計劃已完成第一階段招攬應用例子階段，獲得約30個提案，目前正處於第二階段，當局正研究跨地域邊界數據API連接，此外明年首季將進行API框架諮詢。

數據方面，張雲正稱，當局希望提供橋樑連接企業風險建模需求及數據，現時正在嘗試打通政府部門、保險企業以及學術界數據，包括氣候數據、洪水破壞資料、山體滑坡情況，甚至城市規劃特徵，從而讓行業提供更好風險評估，生產更好產品。

張雲正提到，愈來愈多保險企業投資於數碼平台，故有必要推動行業應用正確網絡保安方式，保監局需要風險評估工具來協助保險公司進行校準防禦。他透露，當局正研究網絡風險評估框架，通過產品、服務和業務特徵評估交付渠道風險水平。

疫情造成許多轉變，張雲正稱，保險市場一直存在結構性失衡，尤其是壽險市場對內地依賴度非常高，疫情加劇相關情況，但行業為了生存，改造產品及採用互聯網方法，去年成功彌補許多失地。他又稱，大眾變得傾向關注保護為主而不是投資和儲蓄的產品，另外有調查發現，未來三年70%保險企業將加大對基礎設施的投資。

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記者：李哲毅