港鐵公司於十一月十三日為殘疾人士提供免費乘車優惠 

港鐵公司致力讓城市前行，共建關愛共融社區。公司在今年十一月十三日(星期日)的「2022年國際復康日 – 殘疾人士免費乘搭車船日」，為殘疾人士及其照顧者提供免費乘搭港鐵¹優惠。當天持有有效「殘疾人士登記證」或 註有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客及其一位照顧者可享有優惠。



港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士表示：「港鐵公司透過支持 『國際復康日– 殘疾人士免費乘搭車船日』，希望鼓勵殘疾人士在當天出行。今年，殘疾人士更可乘搭東鐵綫一程過海，體驗新開通東鐵綫的便捷，探索更多不同的社區文化及特色地標，享受愉快的週日。」



合資格的乘客於二零二二年十一月十三日(星期日)免費乘搭港鐵¹的安排 詳情如下：



• 乘客如常使用其註有「殘疾人士身分」的個人八達通進出港鐵站、使用輕鐵入站及出站收費器或登上港鐵巴士，其八達通將不會被扣除車費。

• 乘客亦可前往設於各港鐵站及機場快綫站的客務中心、資訊台或聯絡車站職員，向車站職員出示「殘疾人士登記證」，說明目的地，以索取當日有效的單程車票。

• 持有「殘疾人士登記證」以及「殘疾人士身分」的個人八達通的合資格乘客可在任何客務中心或資訊台為隨行的一位照顧者索取當日有效的港鐵單程車票乙張。

• 乘客當天與同行照顧者乘搭輕鐵或港鐵巴士，須應車長要求出示其有效 「殘疾人士登記證」或「殘疾人士身分」的個人八達通。而同行照顧者 則毋須使用八達通、購票或投幣（只適用於港鐵巴士）。

乘客可於出發前瀏覽港鐵網頁(www.mtr.com.hk)及港鐵手機應用程式MTR Mobile查閱最新的車務狀況、車站升降機及無障礙設施，例如有關斜道及輪椅升降台等資訊，以便計劃行程，並適時留意車站及車廂廣播最新的列車服務安排。如有需要，請聯絡車站職員協助。

備註： 1 不包括東鐵綫頭等、城際客運服務及高速鐵路。羅湖站及落馬洲站仍然關閉。 請查看MTR Mobile了解最新的車務安排。

關於港鐵公司

港鐵一直讓城市前行，亦致力發展及連繫社區，創建更美好未來。作為世界級可持續鐵路運輸服務的營運商，港鐵公司在安全、可靠程度、顧客服務和效益方面都處於領導地位。

由設計、規劃和建設，以至開通、維修和營運，港鐵擁有全方位的鐵路專業知識和四十多年的鐵路項目發展經驗。除了參與各項鐵路項目及營運，港鐵透過鐵路、商業和物業發展的無縫整合，建設並管理鐵路沿線充滿活力的新社區。

港鐵在香港、英國、瑞典、澳洲和中國內地擁有超過四萬名員工*，每週日的全球客運量超過一千三百萬人次。讓港鐵與您同步向前，一起載向未來!

如欲進一步了解港鐵公司，請瀏覽 www.mtr.com.hk。



* 包括香港及全球各地的附屬公司、聯營公司和合營公司

（特約）

