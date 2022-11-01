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【人臉識別】英國警察採實時人臉識別技術  未能達至最低道德及法律標準

科技 12:00 2022/11/01

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LFR技術是透過監控鏡頭，將捕捉到的人臉畫面與數據庫中的照片進行配對，以尋找匹配的人物。（法新社）

英國警察近年在一些地區進行「實時人臉識別」（Live Facial Recognition, LFR）技術的測試，以了解利用監控鏡頭，在公眾場所尋找犯人的可行性。但劍橋大學有研究指出，英國警察使用LFR技術時，無法達到最低道德及法律標準，應禁止在公共場所使用該技術。

【貿易戰】報告揭美國州政府不理會白宮警告　繼續採購中國電訊設備

LFR技術是透過監控鏡頭，將捕捉到的人臉畫面與數據庫中的照片進行配對，以尋找匹配的人物。英國警察近年多次測試該技術，以打擊犯罪和恐怖主義，包括使用LFR技術掃描人群，並將人臉與「罪犯觀察名單」上的人進行比較；以及使用智能手機上的人臉識別應用程式掃描人群，實時識別通緝犯。

【網絡安全】港企網絡事故數目為亞太區最少　專家：或有漏報

但劍橋大學的研究小組發現，英國警察隱瞞了如何使用數據和人口統計資料的信息，而LFR技術亦可能會引致種族偏見問題。而按照現時的法律，英國警察不一定要對LFR技術所造成的傷害承擔責任，因此該技術在問責制度上亦不夠完善。

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責任編輯：陳卓賢

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