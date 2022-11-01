【專家點睇】著名經濟學家任澤平 做好新一輪穩增長的政策儲備 關鍵要提振市場信心

最近中國公布的經濟領先指數均見放緩，明顯是外需受全球經濟衰退影響。著名經濟學家任澤平在其專欄指出，新出口訂單持續下滑，跟出口相關的製造業生產和需求放緩；房地產銷售仍然疲弱、房企現金流仍緊張，並拖累地方財政和基建。同時，原材料價格上漲較快，也對企業成本形成壓力。

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他認為，現在世界經濟正處於三大周期的疊加，分別是中國築底、美國滯脹、歐洲衰退。對此，維持對未來世界經濟的三大判斷，「第一大判斷，歐洲有可能爆發全面經濟金融危機，部分新興市場國家可能也難逃一劫；第二大判斷，全球經濟正在開啟新一輪深度衰退，美國經濟難以獨善其身；第三大判斷，如果作出科學應對，中國經濟有望重新引領全球，關鍵是新基建、新能源、民營經濟重獲信心、平台經濟發揮創新作用、穩樓市房地產軟著陸等。」

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當下，大家對外部世界經濟形勢的嚴峻性要有充分估計，在外需持續大幅回落的背景下，做好新一輪穩增長、擴大內需的政策儲備。當前穩增長優先於防通脹，寬信用優先於寬貨幣，關鍵要提振市場主體信心，信心比黃金重要。政策選項包括用好政策性開發性金融工具，下達「提前批」專項債，支持基建；因城施策，支持剛性和改善性住房需求，促進房地產軟著陸；平台經濟完成專項整改進入常態化監管，部分開「綠燈」，發揮平台經濟在拉動就業和創新中的作用；加大對製造業和實體經濟的減稅力度；減少地方政府對微觀主體的過多干預，防止合成謬誤等。

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撰文：林衛