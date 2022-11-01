【A股點睇】國內股票私募倉位指數回升 股市反彈徵兆？

據內地報道，國內不少私募基金經理認為當下市場距離底部不遠，不宜繼續悲觀，而應該堅定持倉，等待市場反彈。數據顯示，截至10月21日，股票私募倉位指數近81%，較上一周上漲1.2%，主要因中等倉位股票私募加倉意願大幅提升；另百億私募倉位指數已逼近年內新高，倉位指數升至86.9%，較上一周上漲5.6%，這是百億股票私募連續5周加倉。

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其中，星石投資首席策略投資官方磊表示，從股權風險溢價來看，現在與絕對底部已沒有多少距離，雖然不確定股市能很快起來，但這的確是一個比較好的位置了。第三季各家機構的行業投資開始分散，說明投資者開始尋找估值合理、後續有驅動的行業。

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源樂晟資產管理在研報中也指出，目前A股估值下修的過程應該基本結束，但現在還處於釋放盈利向下修訂的壓力，等盈利修訂完成，整個市場的底部就更加扎實。該機構預計，這一過程即將結束，如果各種悲觀預期得到修復，經濟和流動性見底的話，市場向上的空間將會較大。

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撰文：林衛